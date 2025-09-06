Nadie, ni siquiera un desesperado Bagnaia, sabe lo que le pasa

“No pienso camuflar, ni engañar sobre la situación de mi compañero de equipo. ‘Pecco’ (Bagnaia) está atravesando un momento difícil, muy difícil, tanto a nivel mental como de pilotaje y confianza, pero estoy convencido, seguro, que saldrá adelante cuando baje un poco el ‘booom’ mediático que le rodea”, comentó Marc Márquez, tras reconocer que el viernes vivido en el Circuit de Catalunya corresponde, exactamente, al que esperaba. “Todo está en la línea de lo esperado y yo, más que la moto, tengo que dar un paso adelante mañana (sábado), pero lo tengo todo para estar delante”.

“Estamos hablando de todo un tricampeón del mundo, estamos hablando del piloto que ha ganado dos de los últimos tres títulos de MotoGP y lo que le ocurre es que ni está pilotando como él suele pilotar ni ha encontrado aún la confianza necesaria con su moto como para salir de este bache y volver a pelear por el podio con asiduidad”, siguió explicando MM93 sobre Bagnaia.

“La velocidad la tiene, estoy seguro, el problema es un problema de creérselo, de recuperar la confianza que ha desaparecido en las dos últimas carreras, no hay duda”, continuó señalando el líder del Mundial muy, muy, concentrado en lo que decía y midiendo sus palabras.

"'Pecco' volverá a ser el de antes, volverá a ser competitivo, volverá a ganar cuando desaparezca el 'boom' mediático que le rodea y recupere la confianza. A 'Pecco' no se le ha ido la velocidad, ni se ha olvidado de correr". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati

“Es duro, muy duro, ser un campeón y estar en esta situación. No es fácil, ni agradable. Es una situación muy difícil, sin confianza y expuesto a la opinión pública continuamente. Las preguntas, que siempre suelen ser las mismas, son machaconas pero, insisto, es todo un campeón y tiene la capacidad y fuerza para resurgir, estoy seguro”.

No deja de ser curioso, así hablaba Marc Márquez de su compañero en el Lenovo Ducati, el equipo oficial de la fábrica de Borgo Panigale, mientras Bagnaia se enfrentaba (y nunca mejor dicho) a los medios de comunicación italianos que, de nuevo, buscaban respuestas (y no las consiguieron) a una situación que, pese a que Márquez lo niega, empieza a convertirse en un auténtico drama para ‘Pecco’, la fábrica roja y el motociclismo italiano.

La desesperación de Bagnaia es total. Está desolado y no entiende nada de nada. “En efecto, no encuentro explicación a nada de lo que me ocurre. Ni Ducati 24, ni Ducati 24.5, ni Ducati 25, ni la puesta a punto que, al parecer, me funcionó bien en Balaton (Hungria), pese a terminar noveno, ni toda la revolución y un montón de cambios que hemos hecho en mi moto. Nada funciona, nada sé, no encontramos explicación alguna a lo que me está ocurriendo y solo puedo decir que el equipo y yo seguiremos empujando y buscando remedio a algo tan impensable como esta 21ª posición en el primer entrenamiento ¡en un circuito donde he ganado los dos últimos años!”

"No sé lo que ocurre, no sé lo que me pasa, no sé cómo arreglarlo. Lo que creí que había funcionado en Hungría, aquí no me ha servido. Buscamos, todos, soluciones y no las encontramos. No sé qué decir, la verdad". Francesco 'Pecco' Bagnaia — Piloto del Lenovo Ducati

Eso es así, es decir, absolutamente inexplicable, sobre todo cuando, al abandonar el nuevo trazado de Balaton, hace apenas 15 días, el propio Bagnaia dijo que “por fin hemos encontrado el camino”. “Y no, aquella puesta a punto no ha funcionado, así que estamos aún peor, pues la decepción ha sido inmensa. Sigo teniendo problemas, muchos problemas, no tanto en la frenada, pero sí en el paso por curva y, sobre todo, en la salida con una sensación desesperante de que la moto ni acelera, ni tracciona, ni sale de la curva con la fuerza esperada”.

Es, sin duda, un momento desesperado, pues Bagnaia empieza a perder, incluso, la posibilidad de conseguir, mal es menos, el subcampeonato detrás de Marc, ya que Àlex Márquez ha vuelto por sus fueron y, en los dos próximos fines de semana (Montmeló y Misano), consolidar el doblete final de la familia de Cervera (Lleida). De momento, por parte de Bagnaia, no hay una crítica, insisto, a Ducati ni, mucho menos, a Gigi Dall’Igna, el gurú de Borgo Panigale. De momento.

Suscríbete para seguir leyendo