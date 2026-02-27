Nadie quiere ser favorito: Marc Márquez y Bezzecchi se pasan la pelota

Marco Bezzecchi presentó credenciales en la primera jornada del Gran Premio de Tailandia firmando récord de la pista en la practice que cerraba el día (1.28.526). Unos números que sitúan al de Aprilia como favorito para el fin de semana, aunque él prefiera huir de esa condición.

"Marc (Márquez) sigue siendo el favorito, porque es el que tiene más experiencia, es el que más ha ganado", afirmó el piloto italiano en la rueda de prensa posterior a las sesiones del viernes. "Es habitual que Marc pueda no estar al máximo el viernes, pero luego llega", avanzó Bezzecchi.

Marco Bezzecchi, durante la practice / EFE

Marc Márquez finalizó la practice con el segundo mejor crono, por detrás del de Aprilia, aunque sufrió durante gran parte de la sesión en una jornada gris en Buriram. Tuvo que trabajar el piloto de Cervera que incluso protagonizó alguna salida de pista, aunque sin consecuencias. Sensaciones que contrastaron con las de Bezzecchi, a quien se le vio cómodo sobre la moto, presentando credenciales para sumar la primera victoria del curso.

Si el italiano apuntó hacia el box de Marc, el discurso del catalán fue completamente en el camino inverso. "Hace bien en ir de perfil bajo, poca presión, de momento, pues se la ponemos al campeón, lo asumo", argumentó el de Cervera, que matizó: "soy el primer realista en que cuando se empieza la primera carrera, el campeón sí que defiende el título, pero todos parten de cero".

Con este en cuenta, Márquez tiene claro que el aspirante a la victoria está en Aprilia. "Bezzecchi fue el más rápido en los test y hoy ha sido el más rápido a una vuelta y en ritmo. Si no pasa nada raro será el favorito para la sprint y la carrera", afirmó seguro el #93.

"Bezzecchi está un paso por delante de todos. Necesito mejorar y seguir trabajando en mi estilo de pilotaje, pero ahora mismo parece que Aprilia y Marco están yendo muy rápido aquí", enfatizó en declaraciones a los medios de 'MotoGP'.

Un discurso para nada pesimista, ya que como el mismo continuó, "ni se pierde ni se gana el Mundial en la primera carrera". "Simplemente, hay que seguir trabajando para estar lo más cerca posible de los rivales más rápidos", apuntó al respecto.

Falta físico

Como ya comentó en la rueda de prensa del jueves, Marc no está al 100% en cuanto al físico se refiere, y sigue en proceso de recuperación de la lesión que se produjo en el tramo final del curso pasado. Una situación que ha marcado su inicio de 2026, aunque

"No estoy pilotando igual que el año pasado, no soy capaz, pero en insistir no me ganan y seguiré insistiendo para intentar ir mejorando poco a poco ya sea durante este fin de semana como durante las primeras carreras. ¿Si es por el físico? Sí”.