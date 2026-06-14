Nadia Padovani recuerda la incertidumbre con el fichaje de Marc Márquez: "No había plan B"

La temporada 2023 de MotoGP supuso un punto de inflexión en la carrera de Marc Márquez. Después de una larga trayectoria con Honda, el de Cervera debía tomar una decisión: continuar o buscar nuevos retos lejos de la casa del ala dorada. Finalmente se decidió por esta última opción y firmó, para sorpresa del paddock, por un equipo satélite, el Gresini Racing de Nadia Padovani, la escudería en la que pilotaba su hermano Àlex.

Esta nueva etapa le permitía, no solo cambiar de aires, sino también probarse con una moto diferente, sin la presión de un equipo de fábrica y la experiencia salió bien. Regresaron los podios, las victorias y la oferta para dar el salto al Ducati oficial como compañero de Pecco Bagnaia. Pero antes de todo eso hubo un largo proceso en el que hubo largas negociaciones y dudas que pusieron en peligro en algunos momentos el fichaje. De hecho, Marc tenía contrato con Honda hasta el final de la temporada 2024 y la incertidumbre hasta saber si podría rescindir su vinculación marcó esa etapa, tal y como la propia Padovani explicó en una entrevista reciente a 'SpeedWeek'.

Primera foto oficial de Marc Márquez como miembro del team Gresini de Nadia Padovani / @GresiniRacing

"En octubre, apenas quedan pilotos en el mercado. Corríamos el riesgo de no encontrar a ninguno", recuerda la jefa del Gresini, quien reconoce además que no tenían un plan B en caso de que el fichaje acabara frustrándose. "No hay ninguno. No hay ninguno. Esto tenía que suceder. Creía que funcionaría, y así fue", comenta en la entrevista.

Reaparecen las dudas

El fichaje acabó produciéndose y entonces, con todo firmado, aparecieron de nuevo las dudas. ¿Sería Marc demasiado piloto para una estructura como Gresini?. Padovani acudió al coordinador del equipo, Michele Masini en busca de ratificar la decisión que había tomado. "Le pregunté si éramos capaces de gestionar a un piloto de este calibre. Estaba asustada. No quería vivir con la acusación de que lo habíamos ahuyentado", reconoce la italiana.

Pese a la entidad del #93, Padovani explica que tenía claro que Marc debía correr bajo las normas del equipo, por lo que se le impuso llegar solo, sin las personas de su equipo que le habían acompañado en Honda. Tocaba empezar de nuevo y había que hacerlo partiendo de cero, una regla que el piloto aceptó. "Le dijimos: Este es nuestro equipo, está bien consolidado, nos sentimos cómodos juntos. No puedes venir a cambiar el sistema", explica la jefa de Gresini.

Superado todo ese complicado proceso, cualquier duda desapareción en el momento en el que Marc Márquez se vistió por primera vez con los colores de su nuevo equipo, un momento que no pasó desapercibido en la escudería. Ni ser ocho veces campeón del mundo privó al de Cervera de 'sufrir' las novatadas de sus nuevos compañeros. "Como regalo de bienvenida, le metieron una araña de juguete en una de las perneras del pantalón", desvela Padovani sobre ese ya lejano 2024. "Cuando se puso el mono con el logo de Gresini Racing, me miró y me dijo: "Ahora ya no es Photoshop. Ahora empieza nuestra historia", continuó, recordando ese emotivo momento.

La apuesta de Marc y Nadia no pudo salir mejor. El de Cervera recuperó no solo su mejor versión, sino también la confianza que, poco después, en la temporada 2025, le llevó a ser de nuevo Campeón del Mundo. Aunque su paso por el Gresini Racing duró solo una temporada, dejó huella. "Fue una clase magistral para nosotros. Nos proporcionó tantos datos que con gusto compartiría esta información con todos los pilotos que vengan a nuestro equipo".

Y es que, como afirma Padovani, Marc no es como el resto, "pilota más allá de los límites de la capacidad humana. Solo hay un puñado de pilotos como él", y es capaz de adaptarse a cualquier circunstacia. "Esa es la cualidad más difícil de nuestro deporte, y su mayor fortaleza", zanjó la jeda de un Gresini que este curso deberá afrontar de nuevo el reto de replantear su alineación, con la más que posible salida de sus dos pilotos actuales, Àlex Márquez y Fermín Aldeguer.