El mundo al revés en MotoGP: tres carreras y cambio radical

Como si de un reloj de arena se tratase, parece que alguien hubiera dado la vuelta al recipiente de MotoGP para empezar con un panorama completamente distinto al que se dio en el inicio de la temporada 2025, el curso del resurgir de Marc Márquez.

El de Cervera, en su primer año vestido de rojo tras un breve paso por el Gresini Racing, mostró ya en las primeras carreras que era un rival a tener en cuenta y poco después se consolidaba como el gran favorito al título.

En 2025 después de tres carreras, Marc Márquez había sumando ya 86 puntos gracias a los dobletes en Tailandia y Argentina y su victoria en la sprint de Austin, donde se rompió su racha triunfal cuando se fue al suelo en la carrera larga del domingo.

Bezzecchi, por su parte, apenas tenía en su casillero 24 unidades en su temporada de debut con Aprilia. El de Rimini contaba entonces con un sexto puesto en Tailandia (10 puntos), otro sexto en la sprint de Argentina (4 puntos) y un sexto más en Austin (10 puntos). En la sprint de Tailandia fue duodécimo y no puntuó, luego se fue al suelo el domingo del GP de Argentina y se quedó cerca de puntuar, décimo en la sprint de la cita estadounidense.

Con este balance, Marc Márquez ocupaba la segunda posición de la general tras la tercera prueba del Mundial, solo superado por su hermano Àlex. Bezzecchi, por su parte, salía del GP americano asentado en la zona media alta de la general de pilotos, octavo.

Un año después, tras tres carreras, Marco Bezzecchi es líder del Mundial con 81 puntos.

El segundo, en modo defensivo

El inicio de curso fue muy distinto también en lo que al segundo clasificado respecta. Àlex Márquez, que afrontaba ya su tercer año en Gresini, se consolidaba como el piloto revelación del curso, subiendo al podio en la segunda posición en todas las carreras disputadas. Tras Austin sumaba 87 puntos, uno más que su hermano, que se había quedado sin sumar por la caída, y se colocaba de forma sorprendente al frente de la general.

Los Márquez, en el podio de Tailandia / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Un año después, Àlex Márquez es octavo con 28 unidades en su casillero. El de Gresini arrancó este curso undécimo en la carrera sprint de Tailandia y no terminó el GP del domingo. La situación mejoró tímidamente en Brasil, con la séptima plaza en la sprint (3 puntos) y la sexta en carrera (10 puntos), un balance muy similar al de Austin, con un séptimo en domingo (9 puntos) y un cuarto en la sprint (6 puntos).

Más allá de los puntos, lo peor para el piloto catalán en estos primeros compases de la temporada son las sensaciones. "Yo voy más a la defensiva porque no tengo tanta confianza, ni tengo tanto la moto por la mano como el año pasado. Cuando intento pilotar como yo quiero, me caigo. Por eso voy más a la defensiva que al ataque, porque no lo tienes todo controlado y debes ir más pensando en defenderte que en atacar y eso nunca es bueno en carrera", afirmó antes del GP de Estados Unidos.

El resurgir de Martín

En la otra cara de la moneda se encuentra Jorge Martín, que en este 2026 ocupa la segunda posición de la tabla con 77 unidades, a solo cuatro de su compañero. El madrileño no tiene datos con los que comparar ya que su inicio de 2025 no tuvo lugar hasta el cuarto Gran Premio, en Qatar. En su debut con Aprilia, Martín se fue el al suelo en el primer test de pretemporada y no pudo participar en las primeras carreras de 2025, teniendo que conformarse con acompañar al equipo desde los boxes en Austin. En Qatar, la prueba que marcaba su regreso, volvió a surfir un grave accidente que tuvo como resultado un pneumotóroxa, varias costillas rotas y muchas semanas de recuperación.

Jorge Martín, en el Hospital de Hamad / IG

En 2026, con Aprilia por encima de sus rivales, Martín ha recuperado las buenas sensaciones y ha regresado al podio más de 500 días después de la última vez. En Tailandia se quedó a las puertas, quinto en carrera y cuarto en la sprint. En Brasil dio ya ese paso adelante, tercero en la sprint y segundo en carrera, para cerrar un doblete de la casa de Noale. En Austin regresó al primer escalón, ganando el sábado y recuperando el título de rey de las sprint, con 17 victorias desde la inclusión de este formato en 2024. El fin de semana redondeó la gesta cruzando de nuevo la bandera a cuadros segundo.

El tercero de la clasificación tampoco tiene nada que ver de 2025 a 2026. El curso pasado Pecco Bagnaia se mantuvo a la zaga de los dos Márquez y después de Tailandia, Argentina y Estados Unidos era tercero del campeonato con 77 unidades. En este 2026 el italiano marcha noveno con 25 puntos y la tercera plaza de la general la ocupa Pedro Acosta, con 60. A estas alturas del curso pasada, el murciano, en su estreno con el KTM de fábrica, era duodécimo con 16 puntos.

Los rookies, con margen de mejora

La temporada 2025 contó con tres debutantes en la parrilla: Fermín Aldeguer (Gresini), Ai Ogura (Trackhouse) y Somkiat Chantra (Honda LCR). De los tres, dos habían puntuado ya tras las tres primeras carreras, con el nipón como el mejor clasificado.

Ogura fue quinto en el debut (11 puntos) en Tailandia, se fue al suelo en Argentina y noveno en Austin (7 puntos). El otro con unidades en su casillero era Fermín Aldeguer, situado en la novena posición con 3 puntos, conseguidos con su decimotercera posición en Tailandia. Somkiat Chantra fue el que tuvo más problemas para adaptarse y, de hecho, a final de curso finalizó su camino en la categoría reina y puso rumbo a Superbikes. Acabó en la 26ª plaza, con solo siete puntos.

Toprak, durante el 'shakedown' / MotoGP

Este 2026, la parrilla cuenta con dos rookies: Toprak Razgatlioglu, campeón del Mundial de Superbikes, y Diogo Moreira, ganador de Moto 2 en 2025. Después de tres carreras, ambos han conseguido puntuar. El turco lo hizo en Austin (decimoquinto, 1 punto), para ser vigésimo en la general; mientras que el brasileño acumula nueve y es decimosexto, por detrás de su compañero de equipo, el veterano Johann Zarco.