Así va el Mundial de MotoGP tras la sprint de Jerez: Márquez ya es cuarto a 24 puntos

La lluvia ha cobrado un protagonismo inesperado en Jerez y ha propiciado un sorprendente desenlace de la carrera sprint del GP de España, con victoria de Marc Márquez, que también ha conseguido la pole este sábado y abrirá la parrilla en la carrera principal del domingo.

Los hermanos Márquez comandaban la sprint en los últimos compases, pero ambos se han ido al suelo. Álex no ha podido continuar, pero Marc ha podido levantar su Ducati y volver a box, aprovechando para cambiar de moto y llevarse el triunfo. Un resultado que le permite escalar al cuarto puesto de la clasificación, a 24 puntos del líder Marco Bezzecchi.

Así va el Mundial:

1. M. Bezzecchi (Aprilia) 81 puntos

2. Jorge Martín (Aprilia) 77

3. Pedro Acosta (KTM) 60

4. Marc Márquez (Ducati) 57

5. Fabio Di Giannantonio (VR46) 55

6. Raúl Fernández (Trackhouse) 44

7. Ai Ogura (Trackhouse) 37

8. Francesco Bagnaia (Ducati) 34

9. Álex Márquez (Gresini) 28

10. Luca Marini (Honda) 24

11. Brad Binder (KTM) 23

12. Enea Bastianini (Tech3) 22

13. Franco Morbidelli (VR46) 21

14. Johann Zarco (LCR Honda) 15

15. Fermín Aldeguer (Gresini) 13

16. Diogo Moreira (LCR Honda) 9

17. Fabio Quartararo (Yamaha) 9

18. Álex Rins (Yamaha) 3

19. Joan Mir (Honda) 3

20. Toprak Razgatlioglu (Pramac) 1

21. Maverick Viñales (Tech3) 0

22. Jack Miller (Pramac) 0