MotoGP
Así va el Mundial de MotoGP tras la sprint del Gran Premio de Italia
Marco Bezzecchi sigue al frente de la general de pilotos aunque Jorge Martín le recortó tres puntos tras su segundo puesto en la cita del sábado
El Mundial de MotoGP 2026 está cada vez más apretado. Jorge Martín confirmó en Mugello que es un hombre de sábados y su compañero, Marco Bezzecchi, que lo es de domingos. El madrileño fue segundo en la sprint del GP de Italia y sumó ocho puntos con los que recorta tres al italiano, que solo pudo ser cuarto.
El gran botín de 12 puntos fue para Raúl Fernández, que dominó la carrera de principio a fin y contemporizó esfuerzos sin cometer errores para mantenerse al frente. Por detrás se colocó desde los compases iniciales Jorge Martín, que no pudo acercarse lo necesario para intentar el adelantamiento.
La remontada del día la protagonizó Fabio Di Giannantonio. El del VR46 partía desde la tercera fila y ya en la salida remontó varias posiciones. Tras colocarse tercero y rodar en tierra de nadie durante gran parte de la sprint, cruzó meta en puestos de podio y se afianza en la tercera plaza de la general. Por detrás cruzaron Bezzecchi y un Marc Márquez que ha regresado en Mugello a la competición tras su accidente en Le Mans.
A efectos de clasificación, la carrera sprint apenas tuvo incidencia en la general de pilotos que sigue comandada por Bezzecchi, con Martín en la segunda plaza.
Clasificación general de pilotos MotoGP
1. Marco Bezzecchi (ITA) 148 puntos
2. Jorge Martín (ESP) 136
3. Fabio Di Giannantonio (ITA) 123
4. Pedro Acosta (ESP) 93
5. Raúl Fernández (ESP) 80
6. Ai Ogura (ESP) 79
7. Álex Márquez (ESP) 67
8. Francesco Bagnaia 66
9. Marc Márquez (ESP) 62
10. Fermín Aldeguer (ESP) 51
11. Luca Marini (ITA) 43
12. Enea Bastianini (ITA) 39
13. Fabio Quartararo (FRA) 37
14. Brad Binder (RSA) 36
15. Franco Morbidelli (ITA) 36
16. Johann Zarco (FRA) 34
17. Diogo Moreira (BRA) 17
18. Joan Mir (ESP) 11
19. Álex Rins (ESP) 9
20. Maverick Viñales (ESP) 5
21. Augusto Fernández (ESP) 4
22. Toprak Razgatlioglu (TUR) 4
23. Jack Miller (AUS) 2
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