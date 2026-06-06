Motor
Así va el Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint del Gran Premio de Hungría
Marco Bezzecchi salvó los muebles al ser tercero tras clasificar en sexta plaza en Balaton Park; ya le saca 20 puntos a Jorge Martín
Sabía todo aficionado al motociclismo que Balaton Park (Hungría) iba a ser un circuito plácido para Marc Márquez por sus características. Pero la duda era ver si el catalán podría marcar la diferencia incluso después de seguir recuperándose de su doble intervención de hombro i pie derecho. Y así fue. El piloto de Cervera se llevó la tercera victoria al sprint del curso para sumar 12 valiosos puntos para seguir recortando distancias con los hombres de la cabeza de la general.
Uno de ellos es Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia, quien partía sexto en parrilla, logró remar hasta la tercera plaza tras superar a un combativo Fermín Aldeguer, una de las batallas más destacadas de una carrera que no tuvo demasiado misterio. Sumó el italiano 7 puntos por los 4 que acumuló Jorge Martín, su rival directo por el mundial y compañero de box, que no pudo ir más allá de la sexta plaza.
De esta manera, 'Bezz' ya acumula 180 puntos, 20 por delante de 'Martinator'. Fabio Di Giannantonio, quien sufrió más de lo esperado en carrera al terminar décimo, se encuentra actualmente a 46 puntos... precisamente el número de su equipo, el VR46.
Acosta, quien terminó segundo en carrera tras un sólido fin de semana con una impredecible KTM, se encuentra a 68. Para encontrar a Marc Márquez en la tabla hay que bajar hasta la séptima plaza. El de Cervera está a 97 puntos, recortando puntos tras llevarse la victoria al Sprint.
Clasificación general de pilotos MotoGP
- Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia – 180 puntos
- Jorge Martín (ESP) – Aprilia – 160
- Fabio Di Giannantonio (ITA) – VR46 – 134
- Pedro Acosta (ESP) – KTM – 112
- Raúl Fernández (ESP) – Trackhouse – 93
- Ai Ogura (JPN) – Trackhouse – 92
- Marc Márquez (ESP) – Ducati – 83
- Francesco Bagnaia (ITA) – Ducati – 83
- Álex Márquez (ESP) – Gresini – 67
- Fermín Aldeguer (ESP) – Gresini – 64
- Luca Marini (ITA) – Honda – 46
- Brad Binder (RSA) – KTM – 42
- Enea Bastianini (ITA) – Tech3 – 41
- Franco Morbidelli (ITA) – VR46 – 38
- Fabio Quartararo (FRA) – Yamaha – 37
- Johann Zarco (FRA) – LCR – 34
- Diogo Moreira (BRA) – LCR – 26
- Joan Mir (ESP) – Honda – 15
- Álex Rins (ESP) – Yamaha – 9
- Maverick Viñales (ESP) – Tech3 – 5
- Toprak Razgatlioglu (TUR) – Pramac – 4
- Augusto Fernández (ESP) – Yamaha – 4
- Jack Miller (AUS) – Pramac – 3
- Jonas Folger (GER) – Tech3 – 0
- Michele Pirro (ITA) – Gresini – 0
- Lorenzo Savadori (ITA) – Aprilia – 0
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