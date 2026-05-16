Así va el Mundial de MotoGP tras la carrera sprint del GP de Catalunya

Marco Bezzecchi ha salvado los 'muebles' tras una mala actuación en la carrera sprint del GP de Catalunya y mantiene el liderato del Mundial. El italiano, que ha terminado noveno en Montmeló, incluso ha aumentado diferencias con el segundo clasificado, su compañero Jorge Martín, ahora a dos puntos en la tabla.

'Martinator' se ha ido al suelo, por cuarta vez este fin de semana, cuando rodaba en sexta posición, intentado dar alcance a Di Giannantonio y Raúl Fernández, que le precedían en el ecuador de la carrera. El cero del madrileño tampoco supone un golpe significativo en clave mundialista, ya que Bezzecchi también ha tenido una carrera complicada.

Clasificación Cto. Mundo 2026 (Tras sprint GP de Catalunya)

1. Marco BEZZECCHI (ITA) 129 puntos

2. Jorge MARTIN (ESP) 127

3. Pedro ACOSTA (ESP) 92

4. Fabio DI GIANNANTONIO (ITA) 91

5. Ai OGURA (JAP) 69

6. Raúl FERNANDEZ (ESP) 68

7. Álex MARQUEZ (ESP) 67

8. Mac MARQUEZ (ESP) 57

9. Francesco BAGNAIA (ITA) 47

10. Enea BASTIANINI (ITA) 39

11. Johann Zarco (FRA) 34