El Mundial hace justicia tres años después con Tom Booth-Amos

El joven piloto que fue agredido físicamente por uno de los mecánicos de su equipo, que no podrá volver a trabajar en el campeonato FIM, Irta y Dorna destacan que "todas las partes continuarán trabajando para hacer del Paddock de MotoGP el entorno de trabajo más seguro posible"

El campeonato del mundo de motociclismo ha hecho justicia tres años después con el británico Tom Booth-Amos, natural de Newport, un joven piloto que fue agredido físicamente por uno de los mecánicos de su equipo y sólo con la difusión hace unos días de un vídeo en una red social, se "destapó" el escándalo que ha acabado con el despido al final de la actual temporada del citado técnico, que no podrá volver a trabajar en el campeonato del mundo.

En las imágenes del vídeo se aprecia como mecánico y piloto entablan una conversación una vez finalizada una sesión de entrenamientos del Gran Premio de Tailandia de 2019 que deriva en un manotazo del mecánico en el caso del piloto y la posterior "patada en el trasero" según caminan hacia el interior del taller, en donde por los gritos que se pueden oír la situación empeora considerablemente. Una acción que en ningún momento denunció el agredido, quien se "juramentó" que él no haría pública esa agresión, pero "alguien" lo hizo por él.

La cuestión es que, en toda lógica, la organización del campeonato y los estamentos deportivos involucrados en el mismo, después de ver tan duras imágenes, no podían dejar pasar como si nada esta situación y decidieron tomar cartas en el asunto emitiendo un comunicado conjunto de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación Internacional de Equipos (IRTA, por sus siglas en inglés), y la empresa organizadora del campeonato, la empresa española Dorna.

This is the only thing being talked about in the paddock tonight: frankly unbelievable footage of a mechanic attacking Moto3 rider Tom Booth Amos in the garage after the 2019 race at Buriram pic.twitter.com/8meawe4iJk