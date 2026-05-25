El Mundial Júnior impulsa a las futuras estrellas del motociclismo en el Circuit de Barcelona

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha vivido un intenso fin de semana con el motociclismo de base en la ronda inaugural del FIM MotoJunior World Championship, competición integrada en el programa 'Road to MotoGP' y considerada uno de los principales trampolines hacia el Campeonato del Mundo de MotoGP.

Las jóvenes promesas internacionales han brillado en las distintas categorías del certamen, dejando carreras muy disputadas y actuaciones destacadas en un escenario de referencia mundial.

Moto3 Junior World Championship: Zanni y Pugliese se reparten las victorias

El Mundial júnior de Moto3 ha repartido numerosos puntos este fin de semana en el Circuit. Con dos asaltos de 14 vueltas cada uno, ha habido varios pilotos que han destacado por encima del resto.

Este es el caso de Leonardo Zanni. El piloto del Momoven Racing se impuso en la carrera de esta mañana tras un final épico con Giulio Pugliese (CFMoto Aspar Junior Team). Ambos rivales no se dieron tregua hasta el último segundo, protagonizando una llegada a meta asombrosa. Carlos Cano (CFMoto Aspar Junior Team) fue el tercero en discordia en esta batalla. En la otra cara de la moneda, el poleman Fernando Bujosa. El campeón de la European Talent Cup 2025 se fue al suelo cuando rodaba en el grupo de cabeza.

En la segunda carrera se intercambiaron las tornas. Zanni tenía el control nuevamente, con un ritmo estratosférico. Ese esfuerzo, sin embargo,provocó su salida de pista en la zona del Estadi cuando rodaba primero. A pesar de ello, Zanni demostró que será un peso pesado este año.

Giulio Pugliese repitió en el podio, aunque en esta ocasión como flamante vencedor. Travis Borg le dio a la formación catalana Monlau una meritoria y trabajada segunda plaza, con un Bujosa resarciéndose del mal trago de la mañana recogiendo la medalla de bronce. Con estos resultados, Pugliese se convierte en el primer líder de la temporada 2026 del Moto3 Junior World Championship.

Moto4 European Cup: Victoria de infarto para Álvaro Lucas

El certamen con mayor participación del evento, el Moto4 European Cup, llevó a cabo una única carrera en la que no faltaron adelantamientos, velocidad y emoción hasta el final. Tanto es así, que dirección de carrera tuvo que revisar las imágenes del paso por la línea de meta para elegir al vencedor.

Álvaro Lucas acabó en lo más alto de la clasificación por tan solo 6 milésimas. El piloto del CFMoto Aspar Junior Team se trabajó una victoria de las que pasan a la historia, partiendo desde la última línea de la parrilla de salida.

En los primeros compases, pilotos como Lorenzo Pritelli (Team Echovit Pasini Racing), el poleman, y Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini Racing) se iban alternando al frente. Pero lo cierto es que Lucas tardó muy poco en contactar con ellos, añadiendo un toque nacional a la batalla italiana por la victoria.

Las últimas cinco vueltas fueron un baile constante de posiciones en el top 6 de la clasificación, con poco más de medio segundo de diferencia entre el primero y el sexto. Esta apretada hilera de motos llegó a la última vuelta con todas las opciones abiertas.

Junto a Álvaro Lucas, Edoardo Savino (Leopard Junior) celebró desde el segundo escalón del podio. Especial mención para el italiano, que por unos momentos parecía ser el vencedor de la carrera al ver la bandera de cuadros a la misma altura que Lucas. Pritelli copó el podio con su tercera posición.

Moto2 European Championship: Pawelec y Orradre vuelven a encontrarse

El vigente campeón y subcampeón del europeo de Moto2 estrenaron un nuevo curso deportivo en la misma línea que terminó el anterior, destacando y cosechando más puntos que el resto de sus rivales. Milan Pawelec y Unai Orrarde volvieron a las dos primeras posiciones de la clasificación tras haber sumado un doble podio cada uno.

Por la mañana, Milan Pawelec (AGR Team) firmó una sólida victoria en un circuito en el que ya sabe lo que es ganar, y es que lo hizo también en la penúltima cita del campeonato del 2025. Nuevamente, su máximo rival fue Unai Orrarde (Momoven Racing), que se tuvo que conformar con la segunda plaza. Francesco Mongiardo acabó en tercera posición.

Por la tarde, Orradre fue por unos minutos el dominador del fin de semana, y es que el riojano estaba celebrando su victoria en el parque cerrado cuando rectificaron el resultado de la prueba. Dennis Foggia (Team Ciatti – Boscoscuro) pasó a ser el vencedor sobre el papel por la infracción de los límites de pista de Orrardre en la última vuelta. El español descendió así una posición, cediéndole los mandos del campeonato a Pawelec, tercero.

Stock European Championship: Blai Trias tira de experiencia

Blai Trias fue el vencedor de la única carrera que se disputó en el Stock European Championship. El integrante del GV Tamoil Racing aprovechó su experiencia y sentenció la batalla con relativa ventaja. Trias se pusi al mando en la primera vuelta y ya no lo dejó. El cuarto clasificado del certamen el año pasado demuestra así que su candidatura a la corona es firme.

Yeray Ruiz (Team Honda Laglisse FPS) intentó seguirle el ritmo durante gran parte de la prueba, aunque al final fueron más de 3,5 segundos los que les separaron. Lorenzo Fellon (SF Racing) fue el tercer premiado de la jornada, manteniendo a raya un numeroso grupo de pilotos.