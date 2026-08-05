El Mundial más igualado llega al circuito más impredecible

Se acabó la espera. MotoGP aterriza este fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña) para disputar el decimosegundo Gran Premio de la temporada en uno de los trazados más emblemáticos del calendario. Sin embargo, el mayor aliciente es cómo llega el mundial a él. Se trata de uno de los más apretados de la historia y los datos que dejan las últimas ediciones en este circuito invitan a pensar que la emoción está más que servida.

Tras el parón veraniego la categoría reina se enfrenta a algo insólito: los 24 puntos que separan a los cinco primeros pilotos del campeonato suponen la diferencia más ajustada jamás registrada entre los cinco primeros a estas alturas de la temporada. 'Martinator' es ahora quien comanda la tabla en la general del mundial, con 208 puntos y 14 por encima de un estelar Ai Ogura.

El Mundial más ajustado del MotoGP / Marc Creus

Al japonés le pisa los talones Marc Márquez, quien ya se encuentra a 18 puntos del '89'. El vigente campeón comenzó el curso con algunos problemas físicos debido a un tornillo mal colocado que estaba oprimiendo su nervio radial del hombro derecho tras su lesión en Indonesia el pasdo curso, después de llevarse el título mundial en Japón un fin de semana antes.

Debido a las molestias, pasó por quirófano y en su regreso a las pistas en Mugello (Italia) se encontraba a 102 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi. Tras conquistar tres victorias en las últimas cuatro citas, ahora el '93' está metido de lleno en la lucha, y ha remontado hasta 84 puntos.

Marco Bezzecchi, por su parte, está a 22 tras sumar cuatro ceros consecutivos y llegará a suelo británico pendiente de un 'fit' tras la lesión de clavícula izqueirda que sufrió en la clasificación del GP de Alemania. Por su parte, Fabio Di Giannantonio cierra el 'Top 5' a 24 unidades.

Los antecedentes en Silverstone

Todo está muy abierto en un trazado en el que se esconde un dato curioso: ha habido 11 ganadores distintos en los últimos 11 Grandes Premios de MotoGP disputados en Silverstone, por lo que un ganador diferente este fin de semana sería el número 12.

Las últimas victorias en Silverstone 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha) 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha) 2014: Marc Márquez (Honda) 2015: Valentino Rossi (Yamaha) 2016: Maverick Viñales (Suzuki) 2017: Andrea Dovizioso (Ducati) 2019: Álex Rins (Suzuki) 2021: Fabio Quartararo (Yamaha) 2022: Pecco Bagnaia (Ducati) 2023: Aleix Espargaró (Aprilia) 2024: Enea Bastianini (Ducati) 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)

El último en sumar dos victorias consecutivas en Gran Bretaña fue Jorge Lorenzo, quien consiguió allí en 2012 y 2013 el triunfo con la Yamaha. En 2014, un impecable Marc Márquez (quien ya había conseguido diez victorias a esas alturas) le impidió revalidar, pero la realidad es que desde entonces ningún piloto ha osado volver a alzarse como vencedor allí.

Pero la estadística no es solo alocada en cuanto a la carrera dominical se refire. En los últimos años ha habido siete pilotos diferentes en la pole position. La carrera al sprint, la ha ganado en dos ocasiones Alex Marquez (2023, 2025), mientras que Enea Bastianini se hizo con la de 2024. Por lo tanto, si hay alguien que conoce la victoria por partida doble, es el menor de los Márquez.

En un contexto de tanta igualdad de puntuación en la parte alta de la tabla, el próximo se presenta como un fin de semana de emociones fuertes y con varios candidatos a llevarse el gato al agua.