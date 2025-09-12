El Mundial eléctrico de Moto E se despide

FIM y Dorna Sports han acordado suspender el Campeonato del Mundo de MotoE al final de la presente temporada 2025. Los promotores de la serie eléctrica que acompaña al Mundial de MotoGP consideran que después de siete temporadas "no ha logrado captar la atención de nuestros aficionados, mientras el mercado de motocicletas eléctricas de alto rendimiento no ha evolucionado como se esperaba", según la nota oficial difundida esta semana.

"La industria de las motocicletas se ha volcado cada vez más en el desarrollo de motores de combustión aún más eficientes, junto con el uso de combustibles no fósiles. Los combustibles de MotoGP serán 100 % no fósiles a partir de 2027, aumentando desde un mínimo del 40 % no fósil a partir de 2024, en línea con la dirección de la industria y demostrando claramente nuestro compromiso con Racing for the Future", apuntan.

Quedan dos pruebas por disputarse este año, Misano y Portimao. Tanto la Federación Internacional como Dorna dejan una puerta abierta al futuro de la competición eléctrica: "MotoGP y la FIM seguirán supervisando y consultando la dirección de la industria para garantizar que el deporte se mantenga a la vanguardia de la innovación. MotoE se reconsiderará si la relevancia de las motocicletas eléctricas, o cualquier otra tecnología sostenible alternativa aumenta en el futuro", señalan

Jorge Viegas, Presidente de la FIM:

"Anunciamos la suspensión del Campeonato Mundial FIM de MotoE a partir del final de esta temporada. De hecho, y a pesar de todos los esfuerzos para promover esta innovadora categoría junto con Dorna, lo cierto es que no hemos alcanzado nuestros objetivos, ni tampoco la industria de las motos eléctricas de alto rendimiento. Las carreras han sido realmente fantásticas y quiero agradecer a todos los pilotos y equipos que han competido en MotoE, y por supuesto a Dorna. Juntos miramos hacia el futuro y estamos listos para adoptar cualquier innovación y tecnología".

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports:

"MotoE ha ofrecido una acción increíble en la pista y ha coronado a campeones y ganadores, desempeñando un papel fundamental en la misión de MotoGP de innovar, sin miedo y sin reparos en presentar novedades. En nuestra búsqueda continua de la innovación dentro y fuera de la pista, debemos ser igualmente valientes a la hora de escuchar a nuestra afición y a las nuevas audiencias con las que buscamos conectar, y observar la evolución del mercado. Por ello, junto con la FIM, hemos decidido que es el momento adecuado para suspender la actividad de MotoE al final de esta temporada. Queremos agradecer a todos los pilotos y equipos, a Ducati, a nuestros socios y a todo el personal que han hecho realidad MotoE desde su creación en 2019. Gracias por acompañarnos en este valioso viaje".