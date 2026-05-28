Mugello, el circuito donde Pecco Bagnaia vuelve a creer

Pecco Bagnaia aterriza este fin de semana en Mugello (Italia), su Gran Premio de casa, tras romper una racha negativa de nada más y nada menos que diez carreras consecutivas sin terminar en el podio. 2025 fue una temporada compleja para el italiano... pero parece que poco a poco comienza a ver la luz al final del tunel. O al menos, hay razones para creer en verle de nuevo en el podio. Y la cita de este fin de semana tiene todos los ingredientes para ser un buen fin de semana para él.

El bicampeón del mundo llega al mítico trazado italiano, de 5.245 metros y 15 curvas (6 a la izquierda y 9 a la derecha), tras lograr un podio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde fue tercero tras una accidentada carrera con dos banderas rojas y tres salidas distintas. El '63' no se subía al podio dominical desde el GP de Japón del pasado curso, donde se llevó su segunda victoria de 2025.

Pecco Bagnaia en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Dani Barbeito / SPO

Mientras en otras temporadas adelante en las carreras al Sprint. Bagnaia ha logrado ocupar un escalón en el podio hasta en tres ocasiones en lo que va de curso, todas ellas de forma consecutiva (Texas, Jerez y Le Mans). Algo que podría repetir este fin de semana.

Y es que hay un dato que juega a su favor y que demustra lo cómodo que se siente en Mugello: de los pilotos que hay actualmente en la parrilla, ninguno ostenta más triunfos que él. Ha ganado en tres ocasiones, de hecho, lo ha hecho en tres de las cuatro últimas ediciones (2022, 2023 y 2024). En 2025, fue su compañero de box, Marc Márquez, quien se alzó como vencedor.

Los buenos resultados de Ducati en casa

Pero no solo los datos personales juegan a su favor. También el equipo se ha mostrado fuerte en el circuito local, situado a unos 90 kilómetros de la sede de la fábrica italiana en Borgo Panigale. Ducati ha ganado en siete de las ocho últimas ediciones del Gran Premio de Italia. Hasta entonces, la fábrica italiana solo había ganado una vez, con Casey Stoner en 2009, dato que refleja el buen rendimiento de la Desmosedici en las últimas temporadas.

En caso de colarse en el podio, 'GoFree' podría conseguir dos consecutivos por primera vez desde julio de 2025, cuando fue tercero en los Grandes Premios de Países Bajos y Alemania.

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Sabe que la inercia es buena. Pero en la previa al Gran Premio, se mostró cauteloso. "Tenemos que empezar con los pies en el suelo y espero tener un poco más de potencia con gomas nuevas, que me faltó en Barcelona. Por el resto, puede ser un buen fin de semana", expresó ante DAZN.