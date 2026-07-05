Muere Marc van der Straten, figura clave del Mundial de MotoGP

El mundo del motociclismo está de luto. Tan solo unos meses antes del 'adiós' del equipo ELF Marc VDS del mundial de MotoGP, a final de temporada, su fundador y propietario, Marc van der Staten, ha fallecido en su casa de Suiza a los 78 años. Por el equipo del empresario han pasado pilotos de la talla de Álex Márquez, Tito Rabat, Franco Morbidelli o Augusto Fernández, entre otros. Sin ir más lejos, el piloto de Cervera fue campeón de Moto2 con dicho equipo en 2019.

Una noticia que ha conmocionado a los fans de este deporte, puesto que el empresario era un rostro habitual en el 'paddock' de MotoGP. Aficionado a los deportes de motor al ser hijo de piloto, fue propietario de su propio equipo en varias disciplinas, hasta que aterrizó en el Mundial de Motociclismo en 2010, en la categoría de Moto2.

Creó un ambicioso proyecto con el que ganó tres títulos mundiales: el primero, en 2014, con Tito Rabat. Después vendrían los de Franco Morbidelli (2017) y Álex Márquez (2019). De hecho, actualmente el equipo también está presente en el WorldSBK, donde Sam Lowes ya acumula seis podios este curso. En total, son más de 100 los que ha cosechado el VDS en todas las categorías.

La noticia se anunció a través de un comunicado compartido por el equipo a través de redes sociales, en el que quisieron rendirle tributo con unas emotivas palabras. "Más allá de ser el jefe, Marc era un personaje más grande que la vida cuya característica gorra de bandera a cuadros le hizo instantáneamente reconocible en todo el mundo. Ganar fue especial para él, pero también lo fue su búsqueda de excelencia tanto dentro como fuera de la pista", expresaban.

"Marc VDS no es solo un equipo. Es una familia. Y uno de sus grandes placeres en la vida fue ver a esa familia prosperar y tener éxito a través del trabajo duro y la dedicación. Marc creó recuerdos que durarán para siempre. Y nunca lo olvidaremos a él y a lo que contribuyó a ayudar a tantos a perseguir y cumplir sus sueños en una vida verdaderamente notable", terminaban diciendo.