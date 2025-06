Las motos de Rossi, con nuevos colores y 'banda sonora' en Mugello

El Pertamina Enduro VR46 Racing Team de Valentino Rossi ha cambiado su look flúor en la carrera de casa, el Gran Premio de Italia, donde Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio lucirán una decoración especial y con más 'flow' que nunca, gracias a la inspiración de Aldo Drudi, el hombre que diseñó los cascos más célebres de 'il dottore' en MotoGP. Las motos del Rossi en Mugello llevarán incorporada 'banda sonora', ya que los colores rinden homenaje al cantante Cesare Cremonini.

La nueva librea de las Desmosedici del VR46 adapta las tonalidades del disco “Alaska Baby”: violetas, celestes y degradado, como para ponerse a 'bailar' en la recta de Mugello, donde todo el equipo lucirá los nuevos colores en sus equipaciones.

Valentino Rossi presentaba así la colaboración con Cremonini: "Conozco a Cesare desde hace veinte años y con los años nos hemos hecho cada vez más amigos. Así nació la idea de unir música y MotoGP con esta librea especial para el GP de Italia. Junto a Aldo Drudi pensamos cómo meter las gráficas del último disco en la MotoGP... y aunque no fue fácil, hemos hecho un gran trabajo. La moto es muy bonita. No veo la hora de verla en pista porque será algo especial. Además, nuestra moto estará en el concierto de Cesare en el Stadio Dall’Ara, eso también será un momento importante”.

Cremonini , por su parte, destacaba que “hemos unido la música y el motorsport en torno a un sueño común. Es como un abrazo entre amigos que viven con la misma pasión. Me gustan las carreras de motos y a Vale le encanta la música. Un día, Uccio me llamó para proponerme dedicar el GP del Mugello a ‘Alaska Baby’. Así nació esta idea. Ver cómo mis visiones se convierten en la librea de una moto ha sido amor a primera vista. Tiene un aura especial, como si ya tuviera historia. Pero en realidad, esa historia la tiene que construir ahora, con los campeones que la pilotarán. No puedo esperar a verla en la parrilla... y también sobre el escenario como un trofeo”.

Para Fabio Di Giannantonio, “El mix entre el VR46 y Cremonini es increíble. Tenemos unos colores brutales, como en su último disco. Es una explosión de color, pasión y energía. Me encantan las cosas diferentes, y esta moto se sale de lo habitual. Da más ganas todavía de hacerlo bien y subirla al podio”.

Franco Morbidelli considera que su moto para Mugello “tiene un sabor especial. Los colores no son muy racing, pero Aldo Drudi siempre sabe cómo convertir cualquier cosa en algo competitivo. Trabajo con él desde el principio y cada creación suya es una obra de arte. Ahora nos toca a nosotros llevar estos colores lo más arriba posible”.