MOTOGP
MotoGP vuelve a la acción en el test de Barcelona, aún con el susto en el cuerpo. Y accidente de Martín
El Circuit de Barcelona acoge el segundo test colectivo de MotoGP tras Jerez, con varias bajas tras el accidentado GP de Catalunya
El Circuit de Barcelona es escenario este lunes del segundo test colectivo de la temporada 2026 de MotoGP, tras el que se celebró el mes pasado en Jerez. Esta vez, sin embargo, el contexto es diferente, ya que después del accidentado GP de Catalunya, los ensayos arrancan con bajas importantes en pista, mientras los pilotos y equipos participantes lo hacen aún con el susto en el cuerpo tras lo vivido ayer domingo .
A nivel deportivo, estos test son los últimos con los actuales prototipos de 1000cc, antes de que los fabricantes se centren exclusivamente en las motos 850cc para el próximo año, con el nuevo reglamento de la clase reina.
La jornada, que ya está en marcha desde las 10 h. en el Circuit, se prolongará durante casi 8 horas, con una pausa de 20 minutos a las 13h para almorzar y final del test a las 18 h. El primer incidenye en pista ha tenido como protagonista a Jorge Martín, que después de sus cinco caídas del fin de semana, ha vuelto a irse al suelo y ha tenido que pasar por el centro médico.
Los dos accidentes de la carrera en Barcelona impedirán rodar en el test a Álex Márquez, que sufrió una fractura de la vértebra C7 y fue intervenido anoche de la clavícula derecha en el Hospital General de Catalunya. También sigue hospitalizado Johann Zarco, con lesiones en los ligamentos cruzados anterior y posterior, así como en el menisco medial, y un pequeño desgarro del peroné en la zona del tobillo. Está previsto que a lo largo del día el piloto del LCR Honda viaje a Francia para consultar con especialistas.
Tampoco tomará parte en el test el ganador del GP de Catalunya Fabio Di Giannantonio, dolorido por el impacto de la rueda que salió despedida de la moto de Álex Márquez. El italiano sufrió daños en su mano izquierda y ha optado por descansar para recuperarse de cara a la próxima cita en Mugello.
Y obviamente sigue ausente Marc Márquez. El vigente campeón del mundo se recupera de su doble operación tras su accidente en Francia, en el pie derecho y en el hombro derecho
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