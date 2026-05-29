MotoGP valora cuatro cambios para mejorar la seguridad tras los accidentes de Catalunya

El director deportivo de MotoGP SEG, Carlos Ezpeleta, ha explicado que se están planteando introducir cuatro cambios importantes en materia de seguridad tras el fin de semana de Catalunya, donde Álex Márquez y Johann Zarco sufrieron dos graves accidentes de los que por fortuna se están recuperando.

En el marco del GP de Italia, en Mugello, Ezpeleta ha desvelado la propuesta presentada a los equipos en una reunión tras la carrera en Barcelona y ha señalado que se debatió aumentar la distancia entre los pilotos en la parrilla de salida, adelantar la prohibición del dispositivo 'holeshot' de salida rápida, introducir protección adicional alrededor de la rueda trasera y la zona del basculante de las motos e implementar el sistema de advertencia de caídas de MotoGP.

“Después de Barcelona, Dirección de Carrera y MotoGP SEG querían hablar con los equipos para ver si había algo que mejorar”, ha señalado Ezpeleta durante la retransmisión de los Libres 1 del GP de Italia. “Luego, por supuesto, hablaremos con los pilotos esta tarde en la Comisión de Seguridad. Creo que existe consenso entre los equipos en que el reglamento y el proceso seguido en Barcelona fueron correctos. Creo que ese es un punto de partida importante”.

“Y también hay aspectos que podemos mejorar, que hemos empezado a considerar con los equipos. Uno de ellas es la propia parrilla. Si hay que tener en cuenta dejar más espacio entre los pilotos para que tengan más margen de maniobra al entrar en la primera curva. El otro aspecto son las salidas desde la línea de salida en general", ha comentado.

Los dispositivos para bajar la altura en la salida, que mejoran la aceleración, iban a ser prohibidos ya el reglamento de MotoGP de 2027. Sin embargo, los pilotos ya habían solicitado previamente su retirada en Le Mans, Silverstone y Phillip Island debido a la preocupación por la desconexión de los dispositivos antes de las rápidas primeras curvas en esas pistas. No ocurrió en Le Mans debido a la falta de consenso entre los fabricantes.

Se ha expresado preocupación por el hecho de que el frenado antinatural necesario para liberar los dispositivos de salida rápida pueda provocar accidentes. Ezpeleta confirmó que las conversaciones ahora se extienden a la posibilidad de eliminarlos por completo. “La propuesta y la consideración consiste en prohibir los dispositivos de salida rápida en todos los circuitos en general. Por supuesto, en dos de los circuitos restantes la cantidad de frenado en la primera curva no es tan grande, por lo que podría existir el riesgo de no desactivar el dispositivo de salida rápida".

Ezpeleta también ha detallado que "hay dos cosas en las motos que realmente queremos analizar. Una es la protección alrededor de la rueda trasera/zona del basculante, tras el accidente de Johann. La otra opción es que, si hay una avería en la moto, como le pasó a Pedro, se pueda avisar a las motos que se acerquen a esa zona. En el caso de Alex, probablemente no habría cambiado mucho porque Alex estaba muy cerca de Pedro, pero quizás en otras ocasiones podría marcar la diferencia".