MotoGP ultima el acuerdo comercial que dará luz verde a los fichajes de 2027

Todo apunta a que las incóngitas que rodean el mercado de MotoGP para 2027 empezarán a despejarse muy pronto. Los equipos comenzarán a anunciar sus fichajes, en su gran mayoría atados desde la pretemporada, tras un bloqueo provocado por la falta de un acuerdo comercial entre fabricantes y campeonato, al puro estilo 'Pacto de la Concordia' que ya existe en la Fórmula 1.

Desde hace semanas, las constructoras (MSMA) y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), hasta hace unos meses conocida como Dorna, se encuentran discutiendo la dirección del marco comercial de los próximos cinco años, en el periodo que comprende entre 2027 y 2031.

En el acuerdo que los fabricantes esperan llegar con Liberty Media, el titular de los derechos del campeonato, se espera que queden reflejados los derechos y las obligaciones de las dos partes implicadas, pero los diferentes puntos de vista en cuanto a lo económico han retrasado el momento de sellar un pacto definitivo.

La parrilla de MotoGP durante el fin de semana en Hungría / Boglarka Bodnar / EFE

Se especuló con un apretón de manos en Texas (Estados Unidos), el pasdo mes de marzo, en 'casa' de Liverty Media. Pero lejos de la realidad, las negociaciones no habrían tenido sus frutos hasta el pasado fin de semana en Balaton Park, tal y como desveló 'Motorsport'.

El motivo no era otro que el hecho de que los equipos estarían buscando un modelo parecido al que ya existe en la Fórmula 1, campeonato en el que las escuderías reciben un porcentaje de los beneficios totales (derechos de televisión, patrocinadores y derechos de organización). Hasta ahora, los equipos de la parrilla recibían un pago fijo. Una idea que no terminaba de convencer a la organización del campeonato, que se oponía a un modelo al estilo del mundo de las cuatro ruedas.

El objetivo es que "este deporte siga creciendo"

Parece que el fin de semana en suelo húngaro habría agilizado las negociaciones. Fuentes del campeonato consultadas por SPORT apuntaron que, pese a no poder confirmar si el acuerdo está ya sellado, no es ningún secreto que las negociaciones han estado avanzando en las últimas semanas. El objetivo por ambas partes no es otro que "este deporte siga creciendo y alcance nuevas cotas de éxito". Apuntan, también, que en las próximas semanas se empezará a "desvelar más detalles sobre el futuro en el que hemos estado trabajando".

Todo apunta que, finalmente, se habría pactado una cantidad fija que rondará los ocho millones de euros, tal y como avanzó 'Motorsport'. La garan cantidad de dinero estaría dividida en distintas partidas.

El marketing y la comunicación, una prioridad

Por otro lado, habría otros aspectos que aún no estarían cerrados. Uno de los ejes que más preocupa al campeonato es el hecho de que los equipos asuman responsabilidades en la rama de marketing y comunicación. Cabe recordar que el aterrizaje de Liverty Media vino provocado por el deseo del campeonato de llegar a nuevas regiones y ampliar el número de seguidores. Por eso en los últimos años se ha tomado la decisión de vistar nuevos países o realizar grandes eventos de presentación y clausura de temporada, entre otras acciones.

Sea como sea, este acuerdo inminente desbloquaría el mercado, desencadenando anuncios en masa de forma inminente. Hay algunos que están claro desde hace tiempo, como el aterrizaje de Pedro Acosta en el Ducati Lenovo, donde compartirá box con un renovado Marc Márquez, o la llegada de Fabio Quartararo a Honda. Otros, son aún una incógnita... como por ejemplo el futuro de Raúl Fernández o una posible llegada del líder de Moto2, Manu González, a la parrilla de MotoGP. Sea como sea, los fans pronto podrán tener más información.