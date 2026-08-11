MotoGP se traslada a Río de Janeiro para su presentación oficial

Cuando apenas se ha alcanzado el ecuador de la temporada 2026 de MotoGP, el curso 2027 va tomando forma. Una vez que la mayoría de movimientos de mercado están prácticamente cerrados y que se comunicado que Tailandia acogerá el Gran Premio Inaugural (del 5 al 7 de marzo de 2027), la organización ha hecho oficial dónde tendrá lugar la presentación oficial de la campaña.

La emblemática playa de Botafogo, a los pies de Sugarloaf Mountain en Río de Janeiro, ha sido el escenario elegido para alzar el telón de un 2027 que llega con muchas novedades, con la entrada en vigor de la nueva reglamentación y una parrilla renovada casi por completo. "Este anuncio se produce tras el gran éxito del regreso de MotoGP a Brasil en 2026, cuando un fin de semana de Gran Premio con entradas agotadas en Goiânia recibió a casi 150.000 espectadores", indicó la organización en el comunicado oficial.

De esta manera, el escenario brasileño toma el testigo de Bangkok en 2025 y Kuala Lumpur que en 2026 generó más de 7 millones de dólares en valor económico para la ciudad al acoger el evento, según datos proporcionados por MotoGP. La presentación oficial del curso tendrá lugar el 21 de febrero de 2027, unas semanas antes de que se inicie la temporada.

Un marco perfecto

"El lanzamiento de la temporada de MotoGP se ha convertido en uno de los momentos decisivos del año para nuestro campeonato, reuniendo a cada equipo, piloto y fabricante al comenzar una nueva temporada", apuntó Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, quien remarcó que "el entusiasmo mostrado por los aficionados brasileños durante nuestro regreso con entradas agotadas a Goiânia en 2026 confirmó la extraordinaria conexión entre MotoGP y Brasil".

"Tras el éxito de nuestros recientes eventos de lanzamiento de temporada en Bangkok y Kuala Lumpur, Río de Janeiro proporciona el escenario perfecto para seguir elevando el nivel, combinando lugares icónicos, fanáticos apasionados y entretenimiento de clase mundial. Esperamos ofrecer el lanzamiento de temporada de MotoGP más grande y espectacular hasta la fecha", zanjó al respecto.

Acción en el Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, afirmó que "tras el rotundo éxito del regreso de MotoGP a Brasil en Goiânia, estamos orgullosos de participar en la celebración del inicio de una nueva temporada". "Pocas ciudades pueden igualar la combinación de belleza natural, pasión deportiva y lugares emblemáticos reconocidos mundialmente que ofrece Río. Desde la playa de Botafogo hasta el Cristo Redentor, este evento mostrará lo mejor de Río de Janeiro a millones de aficionados de todo el mundo, creando experiencias inolvidables para pilotos, equipos, patrocinadores y visitantes", explicó al respecto.

Y es que el evento, como en las anteriores ocasiones, contará con los pilotos como los grandes protagonistas, acercando así el Mundial a los aficionados con acciones fuera del circuito. Una experiencia que se enmarca en la filosofía de Liberty Media de expandir el campeonato más allá de sus fronteras.