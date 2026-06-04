MotoGP recupera viejas joyas ante la plaga de bajas: "Sé que voy a ser último en cada sesión"

El accidentado Gran Premio de Catalunya de MotoGP ha provocado que dos pilotos de la parrilla fuesen baja tanto para Mugello (Italia) como para este fin de semana en Balaton Park (Hungría). Ambas citas, separadas por tan solo tres días de diferencia, trajeron de vuelta a una de las viejas joyas de la categoría, Cal Crutchlow, retirado de la competición desde 2020. Este fin de semana, también estará en la parrilla Iker Lecuona, piloto de Superbikes y quien hace ya tres cursos que no se sube a una MotoGP.

En el caso del británico, de 40 años, sustituirá de nuevo a Johann Zarco en el Honda LCR, un equipo que conoce bien tras competir para él durante seis temporadas. La realidad es la que es, y tras seis años sin experimentar el ritmo de la competición, la intensidad de un fin de semana de carreras pasó factura al cuerpo del piloto de Coventry, quien tuvo que abandonar en carrera tras padecer una lesión muscular en el hombro.

Con ella se personificó en Hungría. "Afortunadamente no es algo que requiera cirugía, y eso es bueno porque no necesito pasar por eso a los 40 años", aseguraba el británico ante la prensa concentrada en Balaton, tal y como recoge 'Motosan'. El británico también reveló que se sometió a una resonancia magnética en Italia para saber la magnitud de su dolencia. “Los médicos me dijeron que puedo intentar pilotar, pero todo dependerá del nivel de dolor que tenga encima de la moto", revelaba.

No será una tarea fácil para Cal, quien no conoce de nada este trazado. Cabe recordar que es el segundo curso que MotoGP aterriza en él. "Nunca he estado aquí. No conozco el circuito. Creo que este fin de semana será incluso más desafiante porque tengo que aprender la pista desde cero", opinaba, tras enfrentarse a Mugello.

Crutchlow tiene claro cuál es su objetivo para la tanda de libres. “Por la mañana tendré 45 minutos para aprender el circuito", aseguraba. "Por la tarde todos empiezan a gastar neumáticos intentando entrar en la Q2. Afortunadamente yo nunca voy a entrar en la Q2, así que no importa. Puedo seguir dando vueltas", bromeaba.

El '35' es muy consciente de sus posibilidades en un fin de semana de carreras, especialmente tras tanto tiempo apartado de la competición, en una época en la que las MotoGP han evolucionado mucho en pocos años. "Sé que voy a ser último en cada sesión. Sé que voy a salir último en la parrilla. Y sé que probablemente terminaré último. Y estoy completamente de acuerdo con eso", sentenciaba. Tiene claro que lo suyo es un "proceso de construcción".

El regreso de un joven talento desde Superbikes

También atendió a la prensa Iker Lecuona, quien sustituirá a Alex Márquez después de que Michele Pirro, 'test rider' de Ducati, hiciese lo mismo en Italia. El valenciano, quien disputó dos temporadas completas en el paraguas de KTM en MotoGP (2020 y 2021), es piloto de Borgo Panigale en Superbikes. Pero no esperaba la llamada. "Sinceramente, fue una gran sorpresa, incluso para mí. Supe de esta oportunidad el lunes, en el test de Aragón", dijo el jueves, tal y como recoge 'Motorsport'.

"Sinceramente, incluso yo le dije a Ducati que fue una gran sorpresa para mí. Pero lo primero que quiero es dar las gracias a Ducati por esta oportunidad. Gracias también a Gresini, y gracias a Aruba, por supuesto, porque tomamos una decisión y era importante para nosotros. Así que, sí, gracias a todos por darme esta oportunidad", expresó.

Conoce el trazado, puesto que Superbikes también tiene cita en él. De hecho, fue en mayo, y el valenciano logró un triple segundo puesto. "¿Un segundo puesto este fin de semana? No, no, no, no. Creo que este fin de semana, si no quedo último, estaremos bien", bromeó. "Hace un mes estuvimos aquí, rodando muy, muy rápido con la Superbike. Así que tengo muy presente ese circuito", expresó Lecuona.