MotoGP quiere 'copiar' una pieza clave de la Fórmula 1

La figura del piloto de reserva es algo fundamental en la Fórmula 1. Las escuderías tienen en sus filas a profesionales que se encargan de sustituir a los pilotos permanentes en caso de indisposición o lesión, pero también tienen su propio papel en el proyecto. Una figura que no existe hoy día, aún, en MotoGP. Al menos, no de la misma forma. Pero parece que esta situación tiene en realidad los días contados.

El aterrizaje de Liberty Media, empresa que posee los derechos de explotación de la Fórmula 1 y ahora también forma parte del mundial de motociclismo, ha provocado una serie de cambios en el campeonato del mundo. Entre las medidas, se encuentra el cambio de nombre de la empresa de 'Dorna Sports' a 'MotoGP Sports Entertainment Group'. También se están explorando nuevos circuitos en otros países, como ha sido el caso este curso de Brasil, o dando prioridad a la pluralidad de nacionalidades en las tres categorías. Además, se ha tratado de potenciar la marca 'MotoGP' con presentaciones oficiales por todo lo alto y galas de fin de curso con espectáculos musicales, al puro estilo Super Bowl.

Yuki Tsunoda, piloto de reserva en Red Bull / ORACLE RED BULL RACING

Pero eso no es todo, puesto que también habría cambios en las fábricas. El medio especializado 'Motorsport' apunta que la dirección del campenato estaría pensando en seguir los pasos del mundo de las cuatro ruedas en otro ámbito y adoptar la figura del piloto sustituto permanente, tal y como pasa ya en 'El Gran Circo'. Ejemplos de ello son Yuki Tsunoda en Red Bull o Pato O'Ward en McLaren, dispuestos a salir a pista como recambio de Max Verstappen o Isack Hadjar, o en el caso del segundo, Lando Norris o Oscar Piastri.

En el caso de 'El Gran Circo', el reserva es un piloto que está disponible para reemplazar a un piloto titular en caso de que este se lesione o no pueda competir por alguna otra razón (por ejemplo, la apendicitis que sufrió dos temporadas atrás Carlos Sainz). Suelen desplazarse a todas las citas por si se da el caso y tienen que subirse de forma inmediata al monoplaza. Se trata de pilotos que suelen tener experiencia tanto en Fórmula 1 como en otras competiciones, por lo que conocen los protocolos y procedimientos de la Fórmula 1. También es habitual verles en sesiones de entrenamiento para mantener el contacto con la competición.

La figura del 'test rider' en MotoGP

No es que en MotoGP no los haya. Desde hace ya años las fábricas tienen pilotos que les ayudan a desarrollar sus prototipos, como es el caso de Dani Pedrosa y Pol Espargaró en KTM, o Aleix Espargaró en Honda. La tarea principal de todos ellos es rodar y ayudar a aportar su experiencia (en su gran mayoría han sido pilotos en el campeonato durante años) para hacer de su máquina la mejor de la parrilla, y aportar 'feedback' tanto en aspectos técnicos, mecánicos e incluso aerodinámicos.

Pol Espargaró ejerciendo de sustituto durante el GP de Malasia del pasado curso / FAZRY ISMAIL / EFE

Hasta ahora, los 'test riders' también han ido realizando 'wildcards' que ayudan a las fábricas a recoger información que solo puede proporcionar un fin de semana de carreras. Pero en varias ocasiones también han tenido que volver a enfundarse el mono y el casco durante un fin de semana de carreras para sustituir a pilotos lesionados de la marca, como fue el caso a finales del pasado curso del menor de los Espargaró, que tuvo que saltar a pista en varios GP's debido a la lesión de hombro izquierdo que sufrió en Alemania.

Pero ahora todo va más allá. Al parecer, tal y como recoge el citado medio, Liberty Media ha expresado su intención de que haya sustitutos de los pilotos principales a los equipos. Estos profesionales deberían estar dispuestos a saltar a pista de forma inmediata en caso de ser necesario, algo que no es muy habitual actualmente, puesto que no suele haber un piloto de pruebas en cada cita del campeonato. Pero ahora, todo podría cambiar.