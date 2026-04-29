MotoGP ya tiene su propia 'Masia' de la mano de Jorge Martínez 'Aspar'

Uno no necesita pasar demasiado rato en presencia de Jorge Martínez 'Aspar' para entender por qué el imperio que ha llegado a construir termina siendo, en realidad, una gran familia. El expiloto valenciano lleva años formando a jóvenes talentos en el mundo de las dos ruedas y el resultado se ha traducido en siete títulos mundiales y en la creación del 'Universo Aspar', que nace como una estructura deportiva enfocada para descubrir y desarrollar el talento desde la base hasta alcanzar los niveles más altos de la competición: el mundial del motociclismo.

El Circuito Aspar, reformado en 2024 por el equipo del piloto valenciano, fue el escenario donde se presentó el proyecto del valenciano. Se trata de la primera academia en el mundo que acapara todos los escalones en la formación de los futuros pilotos, desde las minimotos con la colaboración de la MIR Racing Aspar Cup hasta el mundial de Moto2 y Moto3, pasando también por categorías como PreMoto4 y Moto4 en el Campeonato de España, así como Moto4 European Cup y Moto3 Junior.

El 'Universo Aspar' se presentó en Alzira este miércoles / Aspar Team

En el ambiente se palpa el buen rollismo y la implicación que existe por parte de todos los trabajadores, tanto del equipo como de las distintas áreas que componen este universo. La estructura, que está pensada para seguir desarrollando el talento español pero también el extrangero, cuenta con una base de más de 200 pilotos de 32 nacionalidades distintas. Pero no deja de ser en realidad "una familia", tal y como apuntan sus pilotos mundialistas Máximo Quiles (Moto3) y Dani Holgado (Moto2) a este diario al ser preguntados.

Además del proyecto de competición, Aspar cuenta con una escuela junto con KSB Sport, con la idea de seguir formando pilotos para el mundo de las carreras. Se trata además de un modelo exportable que ya se ha empezado a implantar en China, de la mano de CFMOTO, y que aspira a llegar a más países pronto.

El Circuito Aspar presentó el 'Universo Aspar' / Aspar Team

Pero lo que presentó Aspar a escasos kilómetros de Alzira, su localidad natal, va mucho más allá de una academia de pilotaje. También se forma a futuros mecánicos de competición con la Aspar KSB Technical Academy, que ofrece desde 2020 un programa especializado en mecánica de motociclismo, en el que los alumnos tienen la oportunidad de curtirse con un equipo propio en el Campeonato de España.

"Al igual que existe en el tenis o el fútbol, donde cualquier niño puede llegar y jugar a tenis o futbol, aquí los niños pueden aprender a ir en moto, les puede gustar o no y aquí tienen esta opción, de aprender, competir y luego el tiempo dirá si suben de categoría", apunta Jorge Martínez 'Aspar' a SPORT sobre este proyecto.

"Te construyen como piloto y como persona", decía durante la presentación Marco Morelli, piloto del equipo en el Mundial de Moto3. Por su parte, David Alonso, campeón de la misma categoría en 2024 y actual piloto de Moto2, celebra que este proyecto esté ayudando a "muchas familias" a poder ayudar a que sus hijos puedan competir.