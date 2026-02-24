MotoGP pone fin a los sueldos 'low cost': acuerdo inminente para fijar un salario mínimo

Como cualquier otro mortal, la cuestión de los sueldos mínimos es algo que viene preocupando (y mucho) a los pilotos de MotoGP en los últimos años. Mientras que hay ciertos rostros de la parrilla que han llegado a cobrar un sueldo base de más de diez millones de euros anuales, como sería el caso de Marc Márquez o Fabio Quartararo (con contratos muy elevados con dos de los equipos más fuertes de la parrilla), hay otros tantos que no han llegado ni a superar los 120.00 euros por curso. Una diferencia de sueldo que ahora podría llegar a regularse por fin.

Así lo avanzó este martes el medio especializado 'Motorsport'. Al parecer, MotoGP Sports Entertainment (antes llamada Dorna) estaría negociando con los equipos para establecer el sueldo mínimo en 500.000 euros, también una cifra incluída para pilotos con menos experiencia en la categoría como serían los 'rookies', que de entrada suelen tener los sueldos más precarios de la categoría reina del motociclismo mundial. Cabe recordar que el salario base nada tiene que ver con el dinero ingresado por patrocinios, campañas publicitarias y comerciales o los bonus que pueden llevarse los pilotos por parte del campeonato en caso de subirse al podio.

La confesión de Miller: 2.500 euros al mes

Es una cuestión que llevaba sobre la mesa ya varias temporadas. El pasado curso, Jack Miller se mostró especialmente crítico con los sueldos bajos de la categoría y reveló que varios novatos de la categoría esteban cobrando sueldos muy bajos. "Hay algunos novatos que han firmado por 60.000 dólares australianos. Esto no puede continuar así", decía el piloto del Pramac Racing en el pódcast Gypsy Tales. Lo que, en euros, terminaría traduciéndose en unos 33.000 euros al año, alrededor de 2.500 euros al mes.

Durante varios cursos, los pilotos debatieron sobre la opción de crear una asociación de pilotos que pudiese luchar por este tipo de derechos, sin embargo, lejos de la realidad, se quedó en nada y la cuestión de los sueldos no se volvió a tratar oficialmente hasta día de hoy. Según apunta el medio antes citado, el acuerdo entre la empresa encargada de los derechos comerciales y los equipos ya estaría apunto de efectuarse.

Durante la jornada de este martes, se ha vivido una jornada de mucho trabajo en los desachos del campeonato. En Buriram, a tres días del inicio de acción en pista con la primera jornada del Gran Premio de Tailandia de 2026, la Asociación de Fabricantes (MSMA) y el campeonato se han reunido para perfilar el acuerdo sobre el marco comercial de la competición entre 2027 y 2031, por lo que se espera que una de las cuestiones a tratar también fuese el salario mínimo de todos los integrantes de la parrilla.