MotoGP pone fecha a la nueva era y desvela la fecha de los test de pretemporada para 2027

A la espera aún de desvelar el calendario íntegro de carreras de cara a la nueva era de 2027, que se prevee en las próximas semanas, MotoGP ha hecho oficial dónde y cuándo se disputarán los test de pretemporada. El campeonato ha anunciado este miércoles que Sepang y de Buriram volverán a ser el escenario de esta primera toma de contacto de los pilotos con sus motos trás el parón invernal.

A los dos circuitos asiáticos se le suma, como también viene siendo habitual, la jornada 'post' Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que dará el pistoletazo de salida de la nueva era, con un nuevo reglamento en el que se reduriá la aerodinámica y la cilindrada a 850 cc, desaparecerán los dispositivos de altura y se cambiarán los neumáticos de Michelin a Pirelli. Una auténtica revolución que se podrá observar ya el 1 de diciembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, el martes 'post' carreras.

Para los siguientes test habrá que esperar a finales de enero. Del 29 al 30 se llevará a cabo el famoso 'shakedown', que reunirá a los pilotos probadores y rookies. Jornadas especialmente clave teniendo en cuenta que no habrán podido desarrollar la nueva moto en semanas, por lo que servirá para pulir detalles de cara a un inicio de curso totalmente atípico.

Tras estas primeras jornadas, se subirán a la moto los pilotos oficiales con el Sepang Test, los días 31 de enero y 1 de febrero, por lo que tan solo serán dos jornadas por las tres habituales. Finalmente, se trasladarán a Buriram para disputar las últimas sesiones, que serán del 6 al 7 de febrero.

La primera carrera, del 5 al 7 de marzo en Tailandia

De hecho, la cita inicial del calendario ya se ha desvelado: se disputará en ese mismo trazado un año más, del 5 al 7 de marzo. Antes, los equipos presentarán sus nuevos proyectos y el campeonato llevará a cabo el famoso 'Launch' el 21 de febrero. La presentación oficial de la temporada se llevará a cabo en la playa de Botafogo, en Río de Janeiro (Brasil).

Moto2 y Moto3 ya conocen también sus test

Los test de MotoGP no son los únicos que se han desvelado. También los de categorías inferiores como Moto2 y Moto3. En la categoría intermedia, habrá un test privado (el 16 y 17 de febrero) y otro oficial (20 y 21 de febrero), mientras que Moto3 contará con un único test oficial (18 y 19 de febrero). Todos se celebrarán en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, un habitual en las jorndas de pruebas para Moto 2 y Moto3.

El calendario íntegro, próximamente

El calendario de 2027 ya está a la vuelta de la esquina, según indicó en Aragón. "Los calendarios están casi hechos, estamos esperando ver cómo evoluciona el conflicto de Oriente Medio, que también puede afectar el calendario del próximo año. Están 95% hechos, hay dos eventos nuevos la próxima temporada por los que estamos muy emocionados", decía Carlos Ezpeleta, recién nombrado Director General Adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group, en la sala de prensa. Además, apuntó que "en dos o tres semanas" se desvelaría el calendario íntegro.