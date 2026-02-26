Fin de una era en MotoGP: Última temporada antes de la revolución

Se terminó la espera. Tres meses y medio después del último Gran Premio de la temporada 2025 de MotoGP, la caravana mundialista se prepara para alzar el telón con la primera cita del curso 2026, que se disputa este fin de semana (del 28 de febrero al 1 de marzo) en el Circuito de Buriram (Tailandia).

Se trata del último curso antes del cambio de reglamento previsto para 2027, en el que se reducirá la aerodinámica, la cilindrada y se eliminarán los dispositivos de altura, lo que se traducirá en una auténtica revolución. 2026, por lo tanto, supondrá el fin de una era.

El Mundial de MotoGP arranca este fin de semana en Buriram y termina el 22 de noviembre en Valencia / Marc Creus

Son varias las incógnitas que rodean este nuevo curso. La primera, el estado físico del vigente campeón, Marc Márquez. ‘MM93’ volverá a las pistas tras un invierno dedicado a la recuperación de su hombro derecho. El de Cervera sufrió una lesión durante el GP de Indonesia de 2025, que lo hizo pasar por el quirófano y ausentarse en los últimos cuatro GP’s de la temporada y el primer test de pretemporada de 2026, en Valencia.

La duda era cómo se habría recuperado el campeón de cara al inicio de 2026. Pero los primeros test en Sepang fueron positivos. “Está respondiendo bien”, confirmaba sobre su hombro. El piloto de Cervera inició la primera jornada de puebas en Malasia con el mejor registro, y al terminar la tercera jornada resultó cuarto en la tabla de tiempos combinada, a 0.387 del ‘73’. En los test celebrados en Buriram, cerró la última jornada en tercera plaza, a 0.168 de Marco Bezzecchi, el más rápido.

Los hombres a batir

Àlex Márquez es, sin duda, uno de los nombres a tener en cuenta de cara a esta temporada. El pasado curso fue el único piloto capaz de plantar cara a su hermano mayor, resultando subcampeón de la categoría tras llevarse tres victorias y otros nueve podios. Lo hizo con el modelo anterior de Ducati, la Desmosedici GP24. Las cosas cambiarán este curso. El ‘73’ pilotará una moto ‘pata negra’, la GP26 oficial. Con ella, el menor de los Márquez logró también el mejor registro del primer día en Buriram tras liderar los test en Sepang.

Àlex y Marc Márquez en el 'parc fermé' del Gran Premio de Aragón de 2025 / EFE

Otra de las incógnitas es en qué punto se encuentran el resto de marcas en medio del dominio Ducati. El pasado curso, Marco Bezzecchi, a lomos de su Aprilia RS-GP, terminó la temporada en tercera plaza. La progresión de Aprilia fue exponencial a lo largo del curso, y parece que las cosas no han cambiado respecto a la última carrera en Valencia. ‘Bezz’ también se exhibió en las pruebas de pretemporada, cerrando la segunda jornada de Buriram en la primera plaza con un registro de 01:28.668.

La incóngita radica ahora en cómo llegarán el resto de marcas a la primera cita del calendario. Mientras se espera que KTM y Honda hayan dado un paso hacia adelante, Yamaha no dejó las mejores sensaciones en las jornadas de pruebas, con un Fabio Quartararo visiblemente descontento con el rendimiento del nuevo motor V4 que la marca nipona ha estado desarrollando durante el último año.

Dos 'rookies'

En cuanto a la parrilla de este curso, no existen muchos cambios, como si se espera que ocurra con la de 2027. MotoGP acogerá a dos ‘rookies’, eso sí. Diogo Moreira, vigente campeón de Moto2, aterrizará en el Pro Honda LCR para remplazar a Somkiat Chantra, que emigra al Mundial de Superbikes. Y precisamente desde ese campeonato aterriza el tricampeón Toprak Razgatlioglu, que ocupará el sitio que deja Miguel Oliveira en el Pramac Racing Yamaha, mientras que el luso pilotará la BMW que deja atrás el turco en el WorldSBK.

En cuanto al calendario, volverá a contar con un total de 22 citas, 14 de ellas en Europa y 8 repartidas entre América y Asia. España, como viene siendo tradición, acogerá cuatro citas en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (24-26 de abril), el Circuit de Barcelona-Catalunya (15-17 de mayo), Motorland Aragón (28-30 de agosto) y la traca final en el Ricardo Tormo de Valencia (20-22 de noviembre).

Moto3 y Moto2 también buscan líder

En las categorías inferiores también existen referencias de la pretemporada que podrían ser significativas para este curso. Alex Escrig, con su Forward, marcó la pauta en Moto2 durante los test celebrados en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, batiendo el récord del circuito con un registro de 01:38.815. Sin el vigente campeón de la categoría en pista, con el debut en la categoría reina de Diogo Moreira, otros candidatos a tener en cuenta con Manuel González, el subcampeón, o los pilotos del Aspar Team, David Alonso y Dani Holgado, así como otros veteranos como Aron Canet o Sergio García, que aterriza en el Gresini.

En cuanto a Moto3, este curso la parrilla contará con una gran cantidad de 'rookies'. Entre ellos, Brian Uriarte, que aterriza como campeón de los campeonatos trampolín, la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP (ahora FIM MotoJunior). Sin duda, uno de los favoritos a llevarse el título es Máximo Quiles, mejor debutante el pasado curso y que se llevó 3 victorias y otros seis podios el pasado curso, en su primera temporada en el mundial. Otros nombres a tener en cuentra podrían ser veteranos de la categoría como David Muñoz, David Almansa, Adrián Fernández, Álvaro Carpe o Joel Kelso.