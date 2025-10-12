MotoGP, una parrilla de altísimo nivel: solo 5 de los 22 pilotos no han ganado todavía

Ganar en la categoría reina del motociclismo no es tarea fácil, aunque los pilotos hagan parecer que sí lo es. Solo 37 'riders' desde que se inició la era MotoGP, en 2002, han logrado dicha hazaña. Pero si algo ha demostrado la parrilla actual de MotoGP es el altísimo nivel que hay. De hecho, 5 de los 22 pilotos que compiten en la categoría reina han logrado proclamarse campeones del mundo en la misma. Pero eso no es todo. Con el triunfo de Fermín Aldeguer el pasado fin de semana, son ya 17 los pilotos que han logrado, al menos, una victoria en la élite mundial del motociclismo.

El piloto murciano firmó un fin de semana estelar en Mandalika. Partió segundo, terminó en la misma posición en la carrera corta del sábado y el domingo, a los 20 años y 183 días, logró convertirse en el segundo piloto más joven en ganar en la categoría reina. Por el momento, el récord aún recae en manos de Marc Márquez (20 años y 63 días). Con el triunfo del de La Ñora, solo son cinco los pilotos que jamás han logrado una victoria en la categoría reina.

Pedro Acosta, la sorpresa

Entre estos nombres, llama la atención el de Pedro Acosta. Puede parecer de lo más extraño viniendo de un piloto que arrasó en las categorías inferiores y que muchos consideran una de las grandes promesas del motociclismo. El murciano afronta este curso su segunda temporada como piloto de MotoGP. En 2024, debutó en el equipo satélite de la marca austríaca, el Tech3 de Hervé Poncharal (sustituído el próximo curso por el recién aterrizado de la Fórmula 1 Guenther Steiner).

Terminó la temporada en sexta plaza, y ya en su segunda carrera, en Portimao, logró subirse al podio. Repitió el siguiente fin de semana en Texas, y a lo largo de 2024 logró subirse al podio en otras tres ocasiones. De hecho, en el GP de Japón logró incluso llevarse la pole.

Pedro Acosta logró su primer podio en MotoGP en el GP de Portugal de 2023 / EFE

El curso actual, ya en el Red Bull KTM, no comenzó de la mejor manera. En una temporada en la que se esperaba un paso hacia adelante de la marca austríaca, la crisis económica de la constructora no ayudó a que los resultados de sus pilotos en pista fuesen mejores. Comenzó firmando una decimonovena plaza y no pasó de la séptima en los cinco siguientes grandes premios. Se subió al podio en República Checa, en Hungría y recientemente en Indonesia.

Si algo destaca en el palmarés del de Mazarrón son sus resultados en categorías inferiores. Arrasó en Moto3 en 2021, donde cosechó 6 victorias, 8 podios y una pole que le llevaron a ser campeón. En Moto2 también lo fue, logrando 10 victorias, 19 podios y 4 poles.

Raúl Fernández, cada vez más cerca

El de Raúl Fernández es uno de esos casos que refleja lo difícil que puede suponer el paso a la categoría reina. Debutó en 2022, de a mano del equipo satélite de KTM, el Tech3. Fue una temporada extremadamente difícil, con resultados muy lejos del potencial de su pilotaje. Se marchó en 2023 al satélite de Aprilia (entonces llamado CryptoDATA RNF, actualmente Trackhouse ) , y con el paso de las temporadas, cada vez se va acercando más a las posiciones de podio. En República Checa fue quinto el domingo, y en el pasado GP de Indonesia, partió tercero en ambas carreras, logrando una meritoria tercera plaza en la carrera al sprint.

En Moto2, en 2021, estuvo peleando por el mundial con Remy Gardner, su compañero de equipo en el Red Bull KTM Ajo, hasta la última carrera. Ganó 8 veces, logró otros 12 podios y se hizo con 7 de las poles del calendario. En Moto3 acumula otras 2 victorias, 4 podios y 6 relojes Tissot.

Somkiat Chantra, ahora o nunca

Somkiat Chantra tuvo destellos. Especialmente en Moto2. El tailandés logró hasta 2 victorias y 6 podios en la categoría intermedia, pero jamás pudo lograr una victoria o un podio en Moto3 porque tan solo disputó una carrera. En su caso, se encuentra en su temporada de debut en MotoGP, y también la última. Ya es oficial que el próximo curso abandonará las filas del Idemitsu Honda LCR para saltar a Superbikes, donde también competirá en las filas de la marca nipona. Nunca ha ganado en MotoGP, por lo que tan solo tendrá cuatro oportunidades más de poder lograr dicho objetivo.

Somkiat Chantra, en el podio de la categoría de Moto2 durante el GP de Francia de 2022 / EFE

Ai Ogura, el 'rookie' que más destacó

El piloto japonés es una de las promesas asiáticas. Campeón del Mundo en Moto2 el pasado curso, logró 6 victorias en la categoría, 19 podios y otras 5 poles. En Moto3, partió primero en parrilla en una ocasión y se hizo con otros 8 podios.

Ai Ogura fue Campeón del Mundo de Moto2 el pasado curso / EFE

La primera temporada en el Trackhouse, satélite de Aprilia, arrancó de lujo en Tailandia, partiendo quinto en parrilla. Protagonizó alguna que otra remontada durante la temporada, pero sus problemas físicos han provocado que su progresión se vea estancada. Sea como sea, tendrá más oportunidades para la próxima temporada.

Luca Marini: la renacida Honda da esperanza

El piloto italiano se ha quedado en las puertas de esa ansiada victoria en varias ocasiones en las cinco temporadas que lleva en MotoGP. En Austin 2023, cuando corría en las filas del VR46 Racing Team logró una segunda plaza y fue tercero en Qatar el mismo curso. No lo ha tenido fácil durante las dos últimas campañas, a lomos de la versión descafeinada de la Honda RC213V. Pero poco a poco, la fábrica japonesa llega a los puestos cabeceros de nuevo (Joan Mir fue tercero en Japón). El próximo curso, Luca tendrá una nueva oportunidad para luchar por el triunfo.

Luca Marini se subió al podio en el GP de las Américas de 2023 / EFE

En el caso del hermano menor de Valentino Rossi, en Moto2 sí logró ganar en 6 ocasiones, sumando 15 podios y cinco poles.