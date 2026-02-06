MotoGP se mostró con todo su esplendor en Malasia: 10 fotos para disfrutarlo

Hace apenas un par de meses que se silenciaron los motores de las poderosas y velocísimas máquinas de MotoGP, que superan, a menudo, casi siempre, los 350 kilómetros por hora y ya vuelven a rugir, esta vez en el calurosísimo trazado de Sepang (Kuala Lumpur, Malasia), el circuito preferido por fábricas, equipos y pilotos para volver a tomarle el pulso al campeonato de dos ruedas. Han sido tres días tremendos donde los hermanos Marc y Álex Márquez han demostrado que siguen siendo los amos del Mundial, a los mandos, cómo no, de las poderosísimas Ducati 'Desmosedici'. Aquí les ofrecemos algunas imágenes de Alejandro Ceresuela para que disfruten con sus colores, posiciones, escenarios y vistosidad.

Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo, en Sepang. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Marc Márquez Alentá (Ducati) se ha pasado todo el invierno, de nuevo, metido en el gimnasio, pasando revisiones médicas para comprobar que la operación en su hombro derecho progresaba adecuadamente y, después de un montón de meses de sacrificio, se ha presentado con enorme cautela en Sepang (Malasia), se ha subido a su nueva 'Desmosedici' y ha estado siempre, siempre, entre los tres mejores. Sin forzar, aunque no lo dida.

El murciano Pedro Acosta (KTM) perseguirá este año su primera victoria en MotoGP. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Es el fututo, de ello no hay duda. Es uno de los tres bicampeones, ganador, antes de subir a MotoGP, de los otros dos campeonatos de los que se compone el Mundial de motociclismo, es decir, Moto3 y Moto2. Eso solo lo pueden contar los dos hermanos Márquez Alenta y nadie más. El 'tiburón de Mazarrón', piloto estrella del equipo KTM, junto a Maverick Viñales, busca este año, de nuevo, su primer triunfo en MotoGP, que está al llegar.

Maverick Viñales (KTM) ha progresado muchísimo este invierno. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 El catalán Maverick Viñales, considerado como uno de los pilotos con más talento en la parrilla de MotoGP, se pasó (casi) todo el 2025 lesionado, con unos dolores en su hombro izquierdo tremendos, hasta el extremo de pasarse el día llorando de dolor y sin poder dormir muchas noches. Ya recuperado, Viñales se ha puesto en marcha del maestro Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo, y ha vuelto, en Malasia, con más fuerza e ilusión que nunca.

Marc Márquez pasa por encima de un puente teniendo, al fondo, la carretera que cruza Sepang. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Construido en mitad de la nada, rodeado de bosques, jardines frondosos, dicen que repletos de monos y alguna que otra boa peligrosísima, el trazado de Sepang, cerca de Kuala Lumpir, capital de Malasia, ofrece imágenes tan curiosos y vistosas como esta en la que Marc Márquez paraece haber detenido su Ducati para ver si circulaba alguien por la carretera que cruza el veloz circuito donde los fabricantes ponen a prueba sus nuevas motos.

Pues sí, el italiano 'Pecco' Bagnaia ha vuelto. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Nada más llegar a Sepang (Malasia), el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), tricampeón del mundo de motociclismo y poseedor de dos títulos de MotoGP, reconoció, en una emotiva conferencia de prensa, que "me he pasado soñando durante todo el invierno la llegada de este día para comprobar que vuelvo a ser el mismo 'Pecco' de siempre". Y, sí, los tres días de test, el piloto italiano demostró estar, de nuevo, en su mejor forma.

Àlex Márquez (Ducati) abandona Sepang (Malasia), convertido en claro candidato al título mundial. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Vean, aprecien, la preciosidad de esta imagen, típica, única, del frondoso circuito de Sepang, en Malasia. En ella aparece, cómo no, el gran triunfador de estos tres días de entrenamientos de MotoGP: Àlex Márquez Alentá (Ducati), bicampeón del mundo de Moto2 y Moto3 y actual subcampeón del mundo de MotoGP. El 'Pistolas', ya piloto oficial este año de Ducati, fue el mejor en Sepang, presentando, ahora sí, su candidato al título grande.

El italiano Enea Bastianini está intentando ser el de antes, pero aún le falta. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 No hay campeonato con mejores medidas de seguridad que MotoGP. Aquí vemos, en otra curiosa imagen, al italiano Enea Bastianini, uno de los pilotos de la firma austriaca KTM, trazando una de las curvas de Sepang, un circuito en el que Bastianini fue recobrando, según contó, sus mejores sensaciones sobre una moto que, la verdad, no le reportó demasiadas alegrias en 2025. Eso sí, Enea fue muy, muy, sincero en Malasia y dijo que la culpa era suya.

El italiano Fabio Di Giannantonio ha demostrado, en Malasia, que merece la Ducati oficial. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Ese amarillo intenso es ¿verdad? absolutamente inconfundible y se muestra ¿verdad? en todo su esplendor en el verde, ajardinado y bellísimo circuito de Sepang. Es el color, no del italiano Fabio Di Giannantonio, el cuarto piloto oficial de Ducati, sino del campeonísimo Valentino Rossi, propietario, aunque venga poco por el 'paddock' del Mundial, del equipo VR46 donde Di Giannantonio comparte boxe con su compatriota Franco Morbidelli.

Pues sí, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) vuelve a ser candidato al título. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 Sepang es, ya lo están viendo, uno de los circuitos más curiosos y hermosos del calendario del Mundial de MotoGP. Posee dos inmensas rectas y multitud de curvas variadas. Y, sí, una de sus características más vistosas y que, sin duda, le distingue de otros trazados, son sus espectaculares techos o inmensas sombrillas que coronan las dos rectas, que rodean sus tribunas. En esta preciosa imagen puede verse a Marco Bezzecchi frente a ellas.

Àlex Márquez (Ducati), en Sepang. / ALEJANDRO CERESUELA

🔴 La flecha, el cartel, parece decirle, ordenarle, insinuarle al pelotón que, durante estos tres días de pruebas, lideró el catalán Àlex Márquez, en la fotografía, que deben ir en esa dirección y apretar de firme para coronar cualquiera de las dos inmensas recta de Sepang, como poco, a 350 kilómetros por hora, de lo contrario perderán a los de delante, que no esperan a nadie. Y así concluimos el primer test del Mundial-2026, con los hermanos Márquez delante.