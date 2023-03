MotoGP imita a la F1 y presenta su nuevo himno

Marco Beltrami, un compositor de Hollywood con más de 30 años de experiencia, ha creado la nueva sintonía del Mundial de MotoGP Los pilotos ya lo han escuchado y se estrenará estrena este fin de semana en el Gran Premio de Portugal

El Mundial de MotoGP alza el telón este fin de semana en Portugal con doble ración de carreras todos los fines de semana y otras novedades, incluído una nueva careta de presentación con himno propio tal como hace con éxito la Fórmula 1.

El encargado de crear esta música ha sido Marco Beltrami, un compositor de Hollywood con más de 30 años de experiencia, que ha puesto sus melodías al servicio de películas tan conocidas como Guerra Mundial Z, Yo Robot o Terminator 3, entre otras.

Beltrami es un gran aficionado del motociclismo y ha querido acompañar a los héroes de las dos ruedas con la música de Beethoven como inspiración: "Su novena sinfonía en el segundo movimiento tiene un motivo rítmico realmente simple y pensé que ese podía ser el punto de partida para mi tema", explica.

¿Cómo será el himno de MotoGP? Parece que a los pilotos les ha gustado...

We don't want to create much hype but... It seems the riders loved the brand-new #MotoGP theme music when they listened to it for the very first time! 🤭 🎶



On Thursday at 11:00 CET it will be your turn! 🙌 🔜 pic.twitter.com/XMMyOIiWF5