El GP de Brasil de MotoGP, a la expectativa: "Se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista causado por el movimiento del terreno"

Saltaron las alarmas en el circuito de Goiânia en Brasil. Un boquete de considerable tamaño en medio del trazado obligó a retrasar la competición, según confirmó la propia cuenta oficial de MotoGP a través de redes sociales, y el Gran Premio de este fin de semana podría estar en peligro.

Las fuertes lluvias que han azotado el circuito durante varios días parecen haber provocado la aparición de un socavón en la recta de meta tras la sesión de clasificación de MotoGP.

Las imágenes que llegaban desde el circuito confirmaron la magnitud de los daños causados al circuito, con trabajadores que actualmente se encuentran con el agua hasta la cintura en un foso situado justo en medio de la recta principal de la pista.

El impactante estado del circuito en Brasil / SPORT

Tomé Alfonso, responsable de seguridad de MotoGP, se pronunció al respecto: "Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, se ha producido un hundimiento en la superficie de la pista causado por el movimiento del terreno. Se encuentra fuera de la trazada y ya estamos reparando el problema. Si todo va bien, hoy deberíamos poder celebrar la carrera Sprint de MotoGP".

El agujero de momento ya ha sido tapado y asegurado, a la espera de que se seque. Por el momento, mientras se sigue trabajando en solventar la incidencia, Dirección de Carrera ha pedido a los equipos que estén preparados para las 15.00 hora brasileña, las 19.00 horas en España. En ese momento, si no hay contratiempos, está previsto abrir el pit para que la sprint de comienzo 20 minutos después.

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Más tarde, una vez finalice la sprint, está previsto que se realicen las dos sesiones de clasificación de Moto 2 y Moto 3.