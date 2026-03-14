MotoGP estudia aplazar el Gran Premio de Qatar por el conflicto en Oriente Medio

La escalada bélica en Oriente Medio ha obligado a varias competiciones internacionales a hacer un seguimiento de la situación y comenzar a plantearse medidas estraordinarias. Mientras se espera que la Fórmula 1 anuncie de forma inminente la cancelación de las citas en Bahréin (10-12 de abril) y Arabia Saudí (17-19 de abril), MotoGP ya estudia qué hacer con el Gran Premio de Qatar, que coincidía con la cita de 'El Gran Circo' en el Circuito Internacional de Sakhir.

El conflicto estalló dos semanas atrás, con la ofensiva que lanzó Estados Unidos junto a Israel sobre Irán y varias de sus principales ciudades. La respuesta iraní no se hizo esperar y el ejercito atacó bases militares que Estados Unidos posee en Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. Todo esto desencadenó el caos absoluto en todos los aeropuertos del Golfo Pérsico, con centenares de extranjeros atrapados en dichos territorios. Varios misiles han impactado en las últimas semanas en reconocidos edificios de las ciudades antes citadas, por lo que la tensión en la región es máxima y se espera que poco a poco se vayan cancelando eventos deportivos que tenían que disputarse en la zona.

El podio del GP de Qatar de 2025, con Maverick Viñales, Pecco Bagnaia y Marc Márquez / EFE

La primera competición de motor en tomar cartas sobre el asunto fue el WEC, que de manera casi inmediata decidió aplazar sin fecha los 1812 Km de Qatar que debían disputarse del 26 al 28 de marzo. El campeonato confirmó que la primera prueba del calendario pasará a ser las 6 horas de Imola (del 17 al 19 de abril).

Reubicación de las últimas citas del calendario

Una opción parecida estaría barajando MotoGP. 'Motorsport' apunta que una de las opciones que más peso cobra es que la cita en Losail quede aplazada al mes de noviembre, eso sí, moviendo varias citas del calendario. De esta manera, podría celebrarse en el fin de semana del 7 y8 de noviembre, el que queda entre la cita en Malasia, prevista entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, y el GP de Portugal, previsto para el 13 al 15 de noviembre.

Cabe destacar que encajar la cita en el calendario actual supondría la disputa de cinco citas de forma consecutiva, por lo que lo más probable sería que la carrera en Portimão se celebrase el fin de semana del 20 al 22 de noviembre, fecha programada para Valencia. El Circuit Ricardo Tormo acogería la traca final del 27 al 29 de noviembre, terminando el campeonato un poco más tarde de lo habitual. De esta manera, MotoGP Sports Entertainment (antigua Dorna), estaría trabajando para que todas las citas pudiesen disputarse y disputar más tarde la carrera en Doha.