MotoGP elige al sucesor de Barcelona como el mejor Gran Premio de la temporada 2025

El Gran Premio Motul de los Países Bajos de MotoGP que alberga el emblemático circuito TT de Assen ha recibido el galardón al mejor circuito de la temporada 2025, sucediendo al GP Solidari de Barcelona que cerró el curso 2024 en sustitución de Valencia. El Circuit de Barcelona-Catalunya trabajó a contrarreloj para acoger la última cita de la temporada después de que el temporal de la DANA hiciera imposible celebrar la prueba en el Ricardo Tormo de Cheste como estaba previsto.

La cita sirvió además para recaudar 1,6 millones de euros para las víctimas de las inundaciones y pasa ahora el testigo a Assen uno de los circuitos históricos del calendario que en 2025 celebró su centenario. En su edición de 2025, el TT de Assen estableció un nuevo récord de asistencia con la presencia de más de 200.000 aficionados durante todo el fin de semana de Gran Premio.

"Assen ocupa un lugar especial en el corazón de muchos aficionados de MotoGP y es fácil entender por qué. El circuito tal como es hoy es moderno y cumple con estándares increíblemente altos, lo que permite carreras realmente espectaculares, y su historia habla por sí misma", explicó Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group. "El premio a Mejor Gran Premio es muy reñido y queremos felicitar a todo el equipo del TT Circuit Assen y al conjunto del Gran Premio de los Países Bajos por este logro", explicó el mandatario que destacó el orgullo de la organización por poder ver de primera mano la "evolución de primera mano y de ver cómo Assen sigue batiendo récords de asistencia - acogiendo a cada vez más aficionados con más actividades y entretenimiento para que disfruten".

El decano de MotoGP

Conocido como la 'Catedral' de MotoGP, con permiso de Jerez, el trazado neerlandés tiene el honor de ser el escenario que más veces ha acogido pruebas del Mundial, empezando por la temporada inaugural en 1949 junto a Isla de Man, Berna, Spa-Francorchamps, Ulster y Monza. Desde entonces, la única ausencia fue en 2020, en una campaña marcada por la pandemia de la covid en la que muchas pruebas quedaron canceladas. Hasta entonces, el circuito había acogido 271 carreras. Al año siguiente volvió a acoger un GP para seguir sumando.

Arjan Bos, presidente del consejo de administración del TT Assen, se mostró satisfecho por el reconocimiento y explicó que "hemos construido el evento sobre tres pilares: poner primero al deporte, ofreciendo el mejor servicio posible a equipos y pilotos; poner primero a nuestros aficionados, brindándoles la mejor experiencia posible, incluida la hospitalidad; y añadir entretenimiento que haga que el fin de semana sea realmente único - desde música, sobrevuelos y fuegos artificiales hasta una ceremonia de apertura espectacular y un podio donde las motos se elevan con un ascensor".