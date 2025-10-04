MotoGP, en directo: carrera al sprint del GP de Indonesia, en vivo hoy

En Directo
Raúl Fernández es probablemente el hombre más feliz del día. Primer podio en la categoría reina para el español que está disfrutando de la ceremonia del podio ante los cientos de aficionados que han invadido la pista.
Sabor agridulce para Aldeguer, al que se le ha escapado la victoria por muy muy poco. "Tenemos que darnos por satisfechos, estamos otra vez en el podio y eso es un gran resultado", ha explicado.
Raúl Fernández, tras su primer podio: "Estoy contento. No tengo muchas palabras más. Después de cuatro años aquí, en MotoGP, tres en Aprilia, si estoy aquí es gracias a todos ellos porque nunca han dejado de creer en mi y darme apoyo".
¡Felicidad absoluta en Aprilia, tanto en el equipo oficial como en el del Trackhouse que consigue su primer podio del curso. Buena carrera de un Raúl Fernández que no ha cometido errores.
También llegan a su box los dos pilotos de Ducati. Marc Márquez ha sido finalmente séptimo, mejorando la novena posición de parrilla. Cabizbajo llega Bagnaia, fuera de los puntos.
No muy satisfecho Luca Marini que llega con quejas al box. Envían los comisarios un aviso, la presión de los neumáticos del italiano, bajo investigación.
¡Vaya carrerón nos han regalado hoy con un final emocionante! No ha podido Fermín sellar la victoria ante una Aprilia impecable pero mucho mérito lo que ha hecho el murciano, liderando desde el principio hasta la última vuelta.
Está muy sólido el italiano que consolida el adelantamiento para cruzar primero la bandera a cuadros. Vaya carrerón del piloto de Aprilia y buen día para la casa italiana que coloca a su otra moto en el podio, con el tercer puesto de Raúl Fernández.
¡Vaya pelea entre Bezzecchi y Aldeguer! Bonitos los adelantamientos en esta última vuelta.
¡Bandera amarilla en el sector 1! Se va al suelo Fabio Quartararo.
