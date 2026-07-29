MotoGP desvela cuáles serán los pilotos que estarán en el 'show' de Londres

En la nueva etapa de MotoGP bajo el mandato de Liberty Media, el campeonato está buscando modernizar sus procesos y llevar el mundial más allá de los circuitos, acercando el campeonato a todo tipo de públicos.

En esta línea, el primero gran premio después del parón estival, el Gran Premio de Gran Bretaña, será una buena muestra de esta nueva filosofía con una experiencia inédita. En esta prueba, la tradicional rueda de prensa oficial que se celebra los jueves, se trasladará lejos de los dominios del circuito. En esta ocasión, los pilotos no atenderán a los medios en la sala de prensa de Silverstone, como es habitual, sino en otro escenario situado en pleno centro de Londres.

Como anunció la organización hace algunas semanas, los pilotos comparecerán ante los medios en el Outernet London, un espacio vanguardista e inmersivo dedicado a las artes y la cultura, acogerá la sesión el 6 de agosto a las 11:00 hora local, las 12.00 horas en España.

Faltaba por conocer quiénes serían los elegidos para esta cita y este miércoles MotoGP ha dado a conocer la lista que estará encabezada por el local Cal Crutchlow (Honda LCR), que ha regresado al campeonato como recambio de Johann Zarco, lesionado de gravedad en el GP de Catalunya del pasado mes de mayo. Junto al británico estarán en el centro londinense Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

Doblete del Outernet

No será la primera vez que el Outernet London acoja un evento del Mundial de MotoGP. Recientemente ya fue elegido por Liberty Media para celebrar un acto esta temporada, concretamente la retransmisión en directo del Gran Premio de los Países Bajos. Entonces, la cita en este espacio situado al lado de la para da de metro de Tottenham Court Road ya congregó a un buen número de aficionados para seguir la carrera de la categoría reina.