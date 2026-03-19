MotoGP, ante lo desconocido en Brasil: territorio perfecto para Marc Márquez

Tres semanas después, vuelve a ser fin de semana de carreras en MotoGP. Con el aliciente de serlo en territorio desconocido. La caravana mundialista aterriza en Brasil para disputar el primer Gran Premio en el país latinoamericano en 22 años, tras la última edición celebrada en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá en 2004. El escenario ahora es distinto. 37 años después, el mundial regresa al Autódromo Ayrton Senna con algunas incógnitas por resolver y otras tantas certezas que dejó la primera cita de la temporada en Buriram (Tailandia).

La primera de las incógnitas es si la lluvia dará tregua para que el fin de semana pueda desempeñarse con total normalidad. La realidad es que desde hace unas jornadas se iba avisando de que el radar meteorológico planteaba una semana cargada de chubascos. Pero lo que no se imaginaba nadie es que saldrían a la luz imagenes del trazado completamente inundado a 48 horas de salir a pista la categoría de Moto3. Por el momento, todo parece que ha retomado la normalidad.

Las Aprilia, 'on fire'

Otra de las incógnitas es quién se alzará como ganador en un circuito totalmente desconocido para los 22 pilotos de la parrilla. O en realidad 21. El 'rookie' Diogo Moreira, único piloto brasileño de la parrilla, ya había rodado desde pequeño en él. Como principales favoritas deberían aterrizar las Aprilia, que ya acumulan tres victorias consecutivas (con Marco Bezzecchi en plena forma) y amenzan con imponerse a la tiranía de Ducati. Jorge Martín y Raúl Fernández también demostraron un gran nivel en la primera cita del curso.

Por primera vez en 88 fines de semana, concretamente desde Silverstone en 2021, una Desmosedici no se subió al podio en Buriram. Y en esta ecuación, como no, entra Marc Márquez, campeón con Borgo Panigale el pasado curso. El nueve veces campeón no vivió su mejor carrera dominical en Tailandia tras pinchar su neumático trasero, pero cuenta con una estadística muy potente a su favor.

Bezzecchi, Acosta y Raúl Fernández, en el podio de Tailandia / AFP7

No es ningún secreto que el piloto de Cervera se siente mucho más cómodo en trazados con más curvas de izquierdas, como podría ser Aragón o Sachsenring. El Autódromo Ayrton Senna, de 3.835 metros, está compuesto por 14 curvas, nueve de ellas hacia la derecha por las cinco a la izquierda. Un dato que de primeras parece indicar que el '93' tendrá que remar para conseguir la victoria... pero cuenta con la estadística a su favor.

Márquez, el rey de los nuevos trazados

Hasta en cuatro ocasiones, el '93' ha ganado en circuitos recién aterrizados en el calendario: en Circuit Of The Americas (2013), en Termas de Río Hondo (2014), Buriram (2018) y Balaton Park (2025). En la parrilla actual, solo Bezzecchi ha conseguido ganar en un circuito nuevo alguna vez; lo hizo en el Gran Premio de India de 2023, celebrado en el ya desaparecido Circuito Internacional de Buddh.

Acosta, primer líder no Ducati en años

Tampoco hay que perder de vista a Pedro Acosta. El murciano, a lomos de la KTM RC16, se llevó la victoria al Sprint en la primera cita del mundial y repitió podio con una segunda plaza el domingo. El resultado final es que actualmente es líder del campeonato del mundo por primera vez desde que ganó el Mundial de Moto3 en 2021 y el de Moto2 en 2023. 'El Tiburón de Mazarrón' aterrizará en Brasil liderando la tabla con 32 puntos. 'Bezz' se encuentra en segunda plaza a siete.

Emoción en Moto3 y Moto2

Mientras tanto, en Moto3 se espera otro fin de semana de auténtica locura. La victoria en Tailandia se decidió en la última curva. David Almansa se impuso a Máximo Quiles por tres milésimas de segundo, uno de los finales más ajustados de la historia. El piloto del IntactGP es ahora líder del campeonato y aterriza como favorito, pero el murciano no le pondrá las cosas fáciles, así como otros rivales como Valentín Perrone, Álvaro Carpe o Adrián Fernández.

En Moto2, Tailandia dejó una carrera muy accidentada en la que la victoria se la llevó Manuel González. Le acompañaron en el podio Izan Guevara y Dani Holgado.Tan solo unas jornadas después se supo que el caos por las banderas rojas provocó un error de cálculo en el sistema de puntos y que se reducía a la mitad al no haber completado el 50% de la distancia prevista en la carrera. Por lo tanto, el madrileño aterriza en Brasil con 12,5 puntos, mientras que Guevara y Holgado tienen 10 y 8 puntos, respectivamente.