MotoGP busca líder para su Asociación de Pilotos... y el 'paddock' tiene claro sus candidatos

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP terminó siendo el detonante de algo que ya llevaba cociéndose mucho tiempo. Los graves accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco pusieron en el foco la seguridad y se abrió el debate, de nuevo, por la poca implicación de los pilotos con la 'Safety Comission' de los viernes, a la que últimamente acuden 'cuatro gatos'. Esto ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de creación de una Asociación de Pilotos, al puro estilo Fórmula 1, que defienda los intereses de los 'riders'. Y ellos mismos han apuntado a varios candidatos.

Ya desde el viernes Pecco Bagnaia se mostró muy crítico con sus compañeros por no asistir a las Comisiones de Seguridad, donde se debaten todos los aspectos a mejorar en cada circuito en ese ámbito antes del inicio del Gran Premio. En Le Mans, la semana anterior, solo habían sido tres: él mismo, Luca Marini y Jack Miller. "Si fuéramos muchos, lo lograríamos (hacer cambios). Pero el problema es que no tienen tiempo para venir a la Comisión de Seguridad. Lo cual, para mí, es aún más grave", apuntaba Bagnaia.

Algunos entonaron el 'mia culpa'

Algunos se excusaron con el argumento de que las reuniones, a las que asisten representantes de la organización del campeonato y de la FIM, poco han cambiado. "Tienen razón. Hemos ido muchas veces a la Comisión de Seguridad, hemos hablado de muchas cosas y muchas veces no se nos ha escuchado. De alguna manera los pilotos pierden la confianza en ir pero fallo nuestro por no seguir insistiendo", reconoció el propio Joan Mir durante la jornada de test del pasado lunes.

Los pilotos de MotoGP, tras la primera salida del Gran Premi de Catalunya de 2026 / Dani Barbeito / SPO

Todo esto abrió el melón de una creación de una asociación como la que ya tiene la Fórmula 1, con Carlos Sainz, George Russell y Alex Wurz como principales exponentes. La intención no sería otra que dar más voz a los pilotos ante ciertas problemáticas, como discutir los mínimos salariales o mutualidades de seguros que ayuden a pilotos convalecientes que hayan sufrido graves accidentes. También, cuestiones de seguridad.

Luca Marini y Marco Bezzecchi apuntaron a Pecco Bagnaia como un buen líder si finalmente se crease este organismo. Algo poco descabellado teniendo en cuenta que es de los pocos que asisten cada semana a la 'Safety Comission'. No tuvo la misma opinión Pedro Acosta. "No lo creo", decía al ser preguntado si el '63' podría ser un buen 'presidente'.

Bagnaia genera opiniones contrarias

Al ser preguntado sobre la asociación, lo tuvo claro. "Desconozco como funciona [la Grand Prix Drivers’ Association de la Fórmula 1] pero hay que mirar algo porque somos nosotros los que hacemos el show y a veces no vale con estar en el centro del sol, hay que mirar también lo que pasa alrededor. Es difícil buscar una solución después de que haya pasado tan poco tiempo", dijo el murciano.

Por otro lado, también salió a la palestra el nombre de Aleix Espargaró, actualmente en el rol de piloto probador de Honda y recuperándose de su grave lesión en un test privado en Sepang para probar el nuevo prototipo de 1000cc de la marca nipona para 2027. El catalán era uno de los que no fallaba a las comisiones de los viernes cuando estaba en activo... motivo por el que le señaló Fermín Aldeguer. "Siempre ha dicho mucho lo que pensaba, siempre se le ha escuchado y sería una buena opción, pero entiendo por su parte que no quiera dar esa imagen en el paddock", expresaba el murciano.

Aleix Espargaró era uno de los pilotos más activos en las comisiones de seguridad / INSTAGRAM

Ya en el pasado salió el nombre de otro expiloto, Sylvain Guintoli. En 2023, varios medios apuntaron que el francés, campeón de Superbikes en 2014 y expiloto para Yamaha, Suzuki y Ducati en MotoGP, habría iniciado los trámites para la creación del organismo.

Guintoli, la referencia

Él mismo fue señalado por los pilotos presentes en la parrilla de entonces como el indicado para presidirla. De hecho, el detonante de que se reabriese el debate fueron las pésimas condiciones de pista en el trazado indio de Buddh para la carrera al Sprint de 2023, con una lluvia persistente y un trazado con escapatorias más que cuestionables. Muchos se plantaron... pero otros no lo hicieron.

Y ese es el principal problema y el principal motivo por el que las propuestas no salen adelante. Para Acosta, la clave es que todos los pilotos vayan en la misma dirección y que "si uno se planta, se tienen que plantar los otros 20". "Es muy complicado, siempre hay un piloto que ve una oportunidad el fin de semanar", explicó el murciano, quien añadió: "Hay que entender que los pilotos, aunque no lo parezca, son bastante egocéntricos". El debate teaerá cola... sobre todo si debe escogerse un candidato.