MotoGP se asoma al futuro con el primer test de las 850 cc y Pirelli

Cinco fábricantes y solo diez pilotos inauguran este lunes en el circuito checo de Brno la nueva era de MotoGP. Después de un agitado fin de semana de gran premio que terminó con victoria de Marc Márquez y dura sanción para el líder Marco Bezzecchi, que no participó en la carrera tras agredir a un comisario durante la sprint del sábado, el Mundial afronta una jornada trascendental.

Por primera vez se organiza un test colectivo para poner a prueba las motos de 850 cc para 2027, calzadas con neumáticos Pirelli, que la próxima temporada se estrena como proveedor del campeonato en la clase reina.

La demora en firmar el Pacto de la Concordia para los próximos cinco años entre los fabricantes y MotoGP, que se anunció finalmente el viernes, obligó a aplazar la confirmación de los distintos fichajes y renovaciones sellados desde hace meses, dando pie a una curiosa circunstancia: Y es que no todos los pilotos que ruedan hoy en el test tienen contrato con su actual equipo para 2027.

Ducati alinea a Marc Márquez y Fermín Aldeguer; Aprilia cuenta con Marco Bezzecchi y Raúl Fernández; KTM prueba con Pedro Acosta, Pol Espargaró y Dani Pedrosa; Honda ha elegidos a Joan Mir y Luca Marini y al probador Takaaki Nakagami y Yamaha ha llamado a Toprak Razgatlioglu y al probador Augusto Fernández.

Se trata de pruebas privadas, de 10 a 18 horas, sin cronometraje oficial y sin declaraciones de valoración por parte de los pilotos. Pirelli pone a disposición 15 neumáticos para cada piloto: siete delanteros y ocho traseros. Cabe recordar que los prototipos no tendrán ya dispositivos de salida, ‘holeshot’, que no estarán permitidos en 2027

El próximo test oficial se celebrará en Austria, en Red Bull Ring de Spielberg, el 21 de septiembre. Allí el test será abierto a la prensa, aunque con las motos actuales. Todos los pilotos podrán empezar a trabajar oficialmente sobre las 850 en el test post GP de Valencia que cerrará la temporada 2026.