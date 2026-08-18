MotoGP un año después: de la tiranía de Marc Márquez a un 2026 sin dueño

Que la temporada 2026 de MotoGP se ha convertido en una de las más apretadas de la historia a estas alturas del campeonato, no es una sorpresa para nadie. Los seis primeros en la lucha por el título se encuentran a tan solo 56 puntos de distancia, mientras en anteriores cursos, la renta entre el primero y el segundo era incluso más alta superando el ecuador de la temporada, momento en el que nos encontramos ahora mismo. Pero lo cierto es que sigue habiendo otros datos que ayudan a entender lo igualada que se encuentra la lucha por el título.

Tras el parón veraniego, antes del Gran Premio de Gran Bretaña, la categoría reina se enfrentó a algo insólito: solo 24 puntos separaban a los cinco primeros pilotos, lo que suponía la diferencia más ajustada jamás registrada entre los cinco primeros a esas alturas de la temporada. La cosa cambió tras Silverstone, donde el dominio de Aprilia se tradujo en un distanciamiento de los tres primeros pilotos; Jorge Martín lidera con 240 puntos, 31 por delante de su compañero de box Marco Bezzecchi y a 37 de Ai Ogura, del Trackhouse.

El podio en Silverstone fue 100% Aprilia con Raúl Fernández, Jorge Martín y Marco Bezzecchi / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para encontrar a la primera Ducati hay que situarse en la cuarta plaza del actual campeón, Marc Márquez, quien se encuentra a 40 puntos tras un fin de semana de pura supervivencia en suelo británico. Y es que, precisamente Marc el pasado curso dominó con mano sólida hasta su lesión en Mandalika (Indonesia).

De hecho, tanto fue la tiranía del piloto de Cervera que este curso, ya van los mismos vencededores de GP a falta de diez carreras que los que hubo durante todo el 2025. El año pasado, el '93' se llevó once victorias dominicales, su hermano Álex otras tres y 'Bezz' cosechó las mismas. Pecco Bagnaia, en un año para olvidar, se llevó otras dos y Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Johann Zarco anotaron una cada uno. En total, siete ganadores distintos.

Los mismos que llevamos a estas alturas de temporada. El que más victorias ha logrado hasta ahora ha sido Bezzecchi, con cuatro. El italiano se encontraba en un momento muy dulce a principios de temporada, encadenando tres victorias consecutivas en Tailandia, Brasil y Estados Unidos. Volvió a repetir en casa, en su tierra, donde todo italiano sueña con alzarse glorioso: el icónico Mugello. Eso sí, desde ese momento todo se torció y anotó cuatro ceros consecutivos, con una lesión de clavícula en Alemania de la que todavía se recupera. No obstante en Silverstone, un circuito predilecto para Noale, no se bajó del podio en todo el fin de semana.

'Bezz' y Marc encabezan las victorias

Tras él, Marc Márquez es quien acumula más victorias el domingo. La primera mitad de temporada estuvo marcada por su doble intervención de clavícula y pie derecho. El catalán se lesionó en Le Mans y decidió aprovechar su dolencia para arreglar también la opresión al nervio radial que estaba ejerciendo un tornillo de una anterior operación y que le impedía pilotar de la manera adecuada con su brazo derecho. A partir de entonces, ganó en Hungría, República Checa y Alemania, recortando hasta 84 puntos en cuatro fines de semana. Se metió de lleno en la lucha por el título.

El resto de vencedores este curso tan solo han cosechado una victoria hasta el momento: Álex Márquez lo hizo en Jerez, Jorge Martín en Francia, Fabio Di Giannantonio en la caótica carrera en Barcelona, Ai Ogura en Países Bajos y Raúl Fernández en la última, en Silverstone. Sin duda, un campeonato que pasará a la historia y se colará en muchas estadísticas.