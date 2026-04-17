MotoGP | Aleix Espargaró cuenta su estado tras operarse de cuatro fracturas vertebrales

Aleix Espargaró, actual probador de Honda, se ha sometido a una compleja cirugía en el Hospital Quirón Dexeus de Barcelona tras el grave accidente que sufrió días atrás durante unos entrenamientos privados en Malasia. El incidente le provocó cuatro fracturas vertebrales, con especial afectación de la T3 y T4, poniendo en peligro su carrera deportiva y frenando también los planes de Honda para su programa de test de cara al nuevo reglamento de 2027.

Este viernes, desde el hospital, el propio Aleix ha contado a sus seguidores en redes sociales los detalles de la operación y su recuperación, que se prevee que será larga. “Hola a todos. Después de una semana aquí en la Quirón Dexeus, por fin ayer me pudieron operar y me fijaron las cuatro vértebras. Fijaron una de las vértebras y las demás con cifoplastia también las pudieron curar. Fueron más de seis horas de quirófano y quiero dar las gracias al doctor Fiol y su equipo, que hicieron un trabajo excelente”, explica el piloto de Granollers.

“Ayer fue un día complicado. Ahora estoy bastante dolorido, pero ya empiezo a moverme y espero poder volver a casa en los próximos días”, añade Aleix, que está acompañado por su esposa Laura Montero y sus gemelos Max y Mía.

El mayor de los hermanos Espargaró, que lleva corsé y collar cervical, ilustra su mensaje con un vídeo dirigido a sus fans e imágenes de su importante cicatriz en la espalda. Se espera que en los próximos días se conozca el parte médico relativo a los plazos de recuperación.