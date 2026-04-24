¿Dónde ver MotoGP 2026 desde España? Canal y cómo seguir las carreras con Marc Márquez en directo y online

El Mundial de MotoGP 2026 está de vuelta. Las semanas sin competición a causa de los conflictos en Oriente Medio han terminado y el GP de España devuelve este fin de semana la acción a las pistas una vez más. Marc Márquez busca la primera victoria larga de la temporada, aunque Aprilia parte como principal favorito con Marco Bezzecchi y Jorge Martín como principales dominadores hasta ahora del campeonato.

Esta temporada 2026 de MotoGP cuenta con 22 Grandes Premios, nuevamente igualando el récord histórico de la competición. El Mundial repetirá la misma estructura que en 2025 con ocho dobletes y con la desaparición de Argentina y el regreso de Brasil como las principales novedades en el calendario. España tendrá cuatro carreras y será un año más el epicentro del motociclismo mundial con Marc Márquez, campeón defensor del título, como máxima referencia.

Marco Bezzecchi por delante, Marc Márquez a su estela / FILIP SINGER / EFE

A nivel competitivo, Aprilia ha empezado dominado el campeonato. A las puertas de un importante cambio de reglamento en 2027, las prestaciones de las motos suelen igualarse, aunque de momento son Marco Bezzecchi y Jorge Martín quienes dominan el campeonato. Está claro quien quiera ganar el Mundial deberá cometer los mínimos errores posibles y eso quiere aprovecharlo Marc Márquez, quien confía en poder pelear por el título a pesar de las escasas prestaciones hasta ahora de su Ducati.

¿Dónde ver el Mundial de MotoGP en España, en directo y online?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.

DAZN volverá a apostar por el equipo de comentaristas encabezado por su narrador en MotoGP, Pablo Juanarena, acompañado por tres referentes del motociclismo como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Carlos Checa, que aportarán las claves deportivas, estratégicas y técnicas de cada cita. En el circuito, Pol Espargaró e Izaskun Ruiz estarán cerca de los protagonistas para trasladar al espectador todo lo que sucede dentro y fuera de la pista. Junto a ellos, Amanda Gala y Borja González ofrecerán la información más precisa desde cada box y recorrerán cada rincón del paddock para no perder detalle de lo que marque la diferencia cada fin de semana.

Marc Márquez, el ídolo de muchos / EFE

Algunos Grandes Premios se podrán ver en abierto, como es el caso del GP de España desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que se podrá seguir gratis a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Calendario oficial de MotoGP 2026: circuitos, carreras y fechas

Gran Premio de Tailandia (Tailandia) — 1 de marzo Gran Premio de Brasil (Brasil) — 22 de marzo Gran Premio de las Américas (Estados Unidos) — 29 de marzo Gran Premio de Qatar (Qatar) — 12 de abril Gran Premio de España (España) — 26 de abril Gran Premio de Francia (Francia) — 10 de mayo Gran Premio de Catalunya (España) — 17 de mayo Gran Premio de Italia (Italia) — 31 de mayo Gran Premio de Hungría (Hungría) — 7 de junio Gran Premio de la República Checa (República Checa) — 21 de junio Gran Premio de los Países Bajos (Países Bajos) — 28 de junio Gran Premio de Alemania (Alemania) — 12 de julio Gran Premio de Gran Bretaña (Inglaterra) — 9 de agosto Gran Premio de Aragón (España) — 30 de agosto Gran Premio de San Marino (Italia) — 13 de septiembre Gran Premio de Austria (Austria) — 20 de septiembre Gran Premio de Japón (Japón) — 4 de octubre Gran Premio de Indonesia (Indonesia) — 11 de octubre Gran Premio de Australia (Australia) — 25 de octubre Gran Premio de Malasia (Malasia) — 1 de noviembre Gran Premio de Portugal (Portugal) — 15 de noviembre Gran Premio de Valencia (España) — 22 de noviembre

En SPORT podrás seguir todas las novedades del Mundial de MotoGP 2026 con directos, crónicas, reacciones y todas las novedades de la categoría reina.