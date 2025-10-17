Moto3 será monomarca a partir de 2028

Las próximas temporadas en el Mundial de MotoGP se presentan con muchos cambios. El curso 2027 será importante por el cambio de reglamento de la categoría reina, en el que las motos reducirán su cilindrada a 850cc, la aerodinámica se verá limitada y desaparecerán los dispositivos de altura, un elemento clave en las últimas temporadas. Se viene especulando mucho sobre los cambios en las categorías inferiores. Ahora ha salido a la luz que Moto3 será un campeonato monomarca y que Yamaha es la fábrica escogida como suministradora única.

Tal y como ya sucede en otros campeonatos, como es el caso de la categoría de Moto2 (Triumph es el único suministrador de motores desde 2019), Moto3 será una categoría monomarca a partir de 2028. Y será Yamaha quien se encargue de entregar las máquinas a los equipos, tal y como adelantó este viernes 'Motorsport'. La misma situación que ya sucede en el WorldWCR, el mundial femenino que en estos momentos se están disputando María Herrera y Beatriz Neila, en el que la marca nipona posee el único suministro.

La categoría de Moto3 sufrirá grandes cambios / EFE

Se tratará de un nuevo motor de 700cc y bicilíndrico. Un salto de cilindrada bastante considerable que reducirá considerablemente la diferencia con Moto2 y, lo más llamativo, con MotoGP. El objetivo es claro: reducir los costes que supone para los equipos afrontar una temporada completa, especialmente desde que los calendarios son tan largos. En esta nueva etapa, sin fabricantes compitiendo por los mejores puestos (actualmente KTM y Honda) se espera que se reduzca la inversión para mejorar el proyecto respecto al rival.

El chasis, apunta el medio antes citado, también se espera lo proporcione la marca japonesa.

Reducción de costes

En cuanto a los modelos actuales, cuentan con motores de 250cc, de un solo cilindro. El precio máximo establecido por el reglamento es de 60.000 euros, y el del chasis, de 85.000 euros. Unos costes difíciles de asumir para los equipos más humildes de la parrilla de la categoría inferior, que hacen grandes sacrificios para poder llegar al último GP, en Valencia.

Con este cambio, se pondrá punto y final a la 'era Moto3' tal y como la conocemos, que arrancó en 2012 en sustitución a la categoría de 125cc, que tuvo míticos campeones como Ángel Nieto, Fausto Gresini, Jorge Martínez 'Aspar', Álex Crivillé, Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Marc Márquez, entre muchos otros.