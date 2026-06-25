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MotoGP

Moto3 se convertirá en una categoría monomarca de Yamaha en 2028

La fábrica nipona será la única constructora en la categoría desde 2028 hasta 2033, buscando reducir gastos y mejorar la relación peso-potencia de las motos

Moto3 será monomarca a partir de 2028

Moto3 será monomarca a partir de 2028 / MARTIN DIVISEK / EFE

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

Suma y sigue en anuncios en el mundial de MotoGP y esta vez poco tiene que ver con la categoría reina y el mercado de fichajes de 2027. La dirección del campeonato anunció este jueves, en una rueda de prensa extraordinaria, que Moto3 se convertirá en una monomarca de Yamaha, dejando fuera de órbita a los dos fabricantes presentes actualmente, KTM y Honda.

Así lo anunciaron Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP Sports Entertainment Group, y Paolo Pavesio, director general de Yamaha Motor Racing. El cambio se producirá a partir de 2028 y durará, como mínimo, hasta 2033. De esta manera, se siguen los pasos de otras categorías dentro del mundo de las dos ruedas, como es el caso del mundial femenino (WorldWCR), donde todas las pilotos compiten con una Yamaha YZF-R7.

Tal y como se ha informado en la rueda de prensa, las motos de la categoría de Moto3 serán nuevos prototipos con motores de 700cc, basados en la unidad de potencia de la Yamaha R7. Tendrán alrededor de 95 caballos de potencia, y pesarán 120 kilos. El objetivo no es otro que ayudar a los equipos, en su amplia mayoría mucho más humildes que en Moto2 y MotoGP, a reducir gastos en un calendario cada vez más extenso.

"Este nuevo proyecto pretende garantizar que el talento siga siendo el factor definitorio en el desarrollo de los pilotos, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de competición. La nueva moto se desvelará en una fase posterior, con Yamaha y MotoGP confirmando un programa de comunicación progresivo de cara a la primera aparición pública de la moto en 2027", dijo MotoGP a través de un comunicado.

Un acuerdo de seis años

"El objetivo final es lograr una relación peso-potencia superior en comparación con las actuales máquinas de Moto3, introduciendo al mismo tiempo una moto de tamaño completo más adecuada a las características físicas y al estilo de pilotaje de la próxima generación de pilotos", explican.

Por otro lado, este acuerdo también llegará al MotoJunior, uno de los campeonatos trampolín al mundial. De esta forma, se seguiría el patrón que ya se ve en la Red Bull Rookies Cup, donde todos los pilotos van a lomos de una KTM. "El acuerdo empezará en 2028 en Moto3, en 2029 en JuniorGP, y será de al menos 6 años de duración para cada uno. Esperemos que tenga una ramificación a otras categorías de todo el mundo. El rendimiento será mejor que el de las actuales Moto3. Creemos que será una categoría más segura, y el objetivo en cuanto a costes es que sea al menos un 50 por ciento que la actual Moto3", expresaba Carlos Ezpeleta.

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Apunta la dirección del campeonato que nada va a cambiar a la hora de cuidar la categoría. "No tememos que la categoría de Moto3 se convierta en una 'Copa Yamaha'. Los pilotos que se proclamen campeones del mundo seguirán teniendo para nosotros el mismo valor que antes", sentenciaban.

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