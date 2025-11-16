Una moto de plata para un año de oro de Àlex Márquez

Solo ha habido un piloto capaz de plantar cara este curso a un imperial Marc Márquez. Y no ha sido otro que su fiel compañero de casa, vida y batallas: su hermano menor Àlex. Su buena actuación lo llevó a proclamarse subcampeón del mundo en la carrera al Sprint de Malasia, a cuatro carreras dominicales del fin de curso.

El 'pistolas' ha cosechado esta temporada tres victorias y otros ocho podios el domingo, así como otras dos victorias al sprint. Ha sido el segundo piloto con más podios del curso y, con motivo de esta celebración, Gresini decidió cambiar su 'livery' para la última carrera del año, en el marco del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

El piloto de Cervera cambió el azul cielo tradicional en su moto Gresini por un espectacular carenado de color plata, con el que el equipo italiano quería celebrar una temporada impecable de su piloto, con el que lleva trabajando ya tres cursos.

Fue un diseño único pensado para la jornada domincal en Cheste, donde volvía el campeonato dos años después de la última carrera, puesto que el pasado curso no pudo celebrarse el GP de la Comunitat Valenciano después de que una DANA azotase con fuerza la zona. Alex usó este 'nuevo look' para la sesión de Warm Up mañanera y la carrera larga del fin de semana.

Àlex Márquez, tras Marco Bezzecchi, con los nuevos colores en su carenado / EFE

Este nuevo diseño no pudo hacer de talismán para el piloto de Cervera. Sufrió más de lo esperado durante la carrera, y pese a que salió bien y pudo mantenerse en la segunda plaza durante varias vueltas, comenzó a caer posiciones en tabla y terminó sexto, por detrás de su compañero de box, Fermín Aldeguer. Marco Bezzecchi logró su tercera victoria de la temporada y Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio fueron segundo y tercero, respectivamente.