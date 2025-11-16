Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

MotoGP

Una moto de plata para un año de oro de Àlex Márquez

El piloto de Cervera lució un nuevo diseño en su moto para celebrar el subcampeonato del mundo

Àlex Márquez luce el plata en su nuevo carenado

Àlex Márquez luce el plata en su nuevo carenado / AP

Queralt Uceda

Queralt Uceda

Cheste (Valencia)

Solo ha habido un piloto capaz de plantar cara este curso a un imperial Marc Márquez. Y no ha sido otro que su fiel compañero de casa, vida y batallas: su hermano menor Àlex. Su buena actuación lo llevó a proclamarse subcampeón del mundo en la carrera al Sprint de Malasia, a cuatro carreras dominicales del fin de curso.

El 'pistolas' ha cosechado esta temporada tres victorias y otros ocho podios el domingo, así como otras dos victorias al sprint. Ha sido el segundo piloto con más podios del curso y, con motivo de esta celebración, Gresini decidió cambiar su 'livery' para la última carrera del año, en el marco del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

El piloto de Cervera cambió el azul cielo tradicional en su moto Gresini por un espectacular carenado de color plata, con el que el equipo italiano quería celebrar una temporada impecable de su piloto, con el que lleva trabajando ya tres cursos.

Fue un diseño único pensado para la jornada domincal en Cheste, donde volvía el campeonato dos años después de la última carrera, puesto que el pasado curso no pudo celebrarse el GP de la Comunitat Valenciano después de que una DANA azotase con fuerza la zona. Alex usó este 'nuevo look' para la sesión de Warm Up mañanera y la carrera larga del fin de semana.

Noticias relacionadas y más

Àlex Márquez, tras Marco Bezzecchi, con los nuevos colores en su carenado

Àlex Márquez, tras Marco Bezzecchi, con los nuevos colores en su carenado / EFE

Este nuevo diseño no pudo hacer de talismán para el piloto de Cervera. Sufrió más de lo esperado durante la carrera, y pese a que salió bien y pudo mantenerse en la segunda plaza durante varias vueltas, comenzó a caer posiciones en tabla y terminó sexto, por detrás de su compañero de box, Fermín Aldeguer. Marco Bezzecchi logró su tercera victoria de la temporada y Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio fueron segundo y tercero, respectivamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  2. Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: resultado y goles del Clásico de la Liga F
  3. Informe sobre la situación económica del Barça: 'El Barça, una montaña de deudas
  4. Jan Virgili explota a lo grande, ¿puede el Barça recuperarlo?
  5. Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
  6. Sorprendente descarte en la convocatoria de De la Fuente
  7. El mercado se llena de gangas: jugadores que acaban contrato en 2026
  8. Georgia - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy

Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: "Dependen de la Comunidad Autónoma"

Ayuso advierte de las 'herencias envenenadas' de Pedro Sánchez: "Dependen de la Comunidad Autónoma"

Cotizaciones gratis para mejorar las pensiones de los que hayan trabajado menos de 25 años: ¿Cómo acceder a esta ayuda de la Seguridad Social?

Cotizaciones gratis para mejorar las pensiones de los que hayan trabajado menos de 25 años: ¿Cómo acceder a esta ayuda de la Seguridad Social?

Marc Márquez: "Ducati tiene la filosofía de que si un piloto se lo gana, al siguiente año tendrá la moto oficial"

Marc Márquez: "Ducati tiene la filosofía de que si un piloto se lo gana, al siguiente año tendrá la moto oficial"

'La gente que sueña', el gran salto (literario) del ciclista Guillaume Martin

'La gente que sueña', el gran salto (literario) del ciclista Guillaume Martin

Este es el motivo del crecimiento económico en España pero el estancamiento en rentas

Este es el motivo del crecimiento económico en España pero el estancamiento en rentas

Un español cuenta su experiencia trabajando en Australia: 'Casi mil euros por semana'

Un español cuenta su experiencia trabajando en Australia: 'Casi mil euros por semana'

Pillada una trabajadora de CaixaBank que cotilleó las cuentas bancarias de 170 clientes

Pillada una trabajadora de CaixaBank que cotilleó las cuentas bancarias de 170 clientes

¡Es oficial! El comisionado de la NFL afirma que volverán a España en 2026: "Absolutamente"

¡Es oficial! El comisionado de la NFL afirma que volverán a España en 2026: "Absolutamente"