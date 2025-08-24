En Directo
MOTO GP
Moto GP hoy, en directo: sigue la carrera del GP de Hungría, en vivo
Marc Márquez vuelve a salir des de la pole en el Balaton Park
Albert Miranda
El Mundial de motociclismo de Moto GP vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Hungría en el Balaton Park. Sigue en directo y en vivo en SPORT.es toda la acción con Marc Márquez y los pilotos españoles de la parrilla.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Recordemos que son 26 vueltas y ya han pasado 15 de ellas. Solo quedan 11 vueltas para el final de carrera.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Caída de Fermín Aldeguer en la curva 1. Que pena por el piloto murciano. Estaba en la lucha por la cuarta posición y se ha caído. A su compañero Álex Márquez, le ha pasado lo mismo en la misma curva.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
El ritmo de Marc Márquez es infernal. Bezzechi no puede aguantarle. El piloto catalán está intratable. Ya se distancia en más de segundo y medio.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
¡Marc Márquez adelantaa a Bezzeeechi! Lo ha hecho en la curva 1 y 2. Esta vez no ha podido devolvérselo Bezzechi. Tras un toque en la salida, que le hizo bajar hasta la cuarta posición, Márquez ya vuelve a ser primero.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Marc Márquez está esperando a que su medio trasero se iguale al blando trasero de Bezzecchi.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
¡Vaya batalla entre Bezzechi y Márqueez! El piloto catalán está intentando pasarle, pero de momento no puede. Le ha adelantado dos veces, pero en ambas, se ha pasado de frenada y Bezzechi se los ha devuelto.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
¡Pedro Acosta adelanta también a Morbidelli! El piloto murciano ha hecho un buen adelantamiento en una de las chicanes.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
Bezzechi está empezando a sufrir y Marc Márquez se está acercando mucho al peloto italiano.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
¡Vuelta rápida de Marc Márquez! 1.37.9 con el medio trasero e incluyendo el adelantamiento a Morbidelli. Brutal el estado de gracia en el que está el de Cervera.
CARRERA MOTO GP | GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
¡Marc Márquez adelanta a Morbidelli! Buen movimiento del piloto catalán que le ha adelantado en las curvas 9 y 10. Una de las chicanes del circuito.
