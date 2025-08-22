En Directo
MOTO GP
Moto GP hoy, en directo: Libres del GP de Hungría, en vivo
Sigue en directo las primeras sesiones de MotoGP en el Balaton Park
Xavier Turu
Los pilotos de Moto GP vuelven a pista en el Balaton Park para otro emocionante fin de semana de motociclismo con el GP de Hungría
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
La situación actual de los libres es la siguiente: Marc Márquez lidera la sesión, seguido de Marini y Pol Espargaró. Restan menos de 4 minutos para que terminen.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
Una pregunta que se hace todo el PitLane es la siguiente: ¿Qué le pasa a Bagnaia? Viene de competir el campeonato mundial con Jorge Martín. Tiene la mejor moto. Solo hay que ver lo que está haciendo Marc Márquez con la misma. Veremos que acaba pasando, pero de momento, no pinta bien.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
Marc Márquez vuelve a bajar su tiempo una décima más. Mejora su tiempo con 1.38.1. Por otro lado, ya han habido dos caídas durante esta sesión.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
¡Marc Márquez vuelaaa en pista! El piloto catalán baja cinco décimas el tiempo de Pedro Acosta. El de Cervera hace un 1.38.2.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
¡Acosta se ponee primerooo! Consigue bajar una décima al tiempo de Marc Márquez. Logra un 1.38.802.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
Durante estos últimos minutos, estamos viendo arriesgar mucho más a los pilotos. Están mirando cual es el límite y hasta donde pueden llegar.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
¡Marc Márquez baja de 1.39. y se coloca primero! Consigue un tiempo de 1.38.9. Se distancia del segundo en dos décimas.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
Los pilotos ya están en pista y de momento Di Giannantonio es el que lidera la tabla clasificatoria.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
La bandera roja se marcha en poco menos de 1 minuto. Los pilotos volverán a rodar en pista, tras unos minutos parados.
LIBRES MOTO GP | GP DE HUNGRÍA
Recordemos: los libres llevan parados unos cinco minutos porque ha caído aceite en la pista, procedente de la moto de Fernández. Los operarios están limpiando la zona de la curva 5.
