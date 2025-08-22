Suscripción

sport

Directos

En Directo

MOTO GP

Moto GP hoy, en directo: Libres del GP de Hungría, en vivo

Sigue en directo las primeras sesiones de MotoGP en el Balaton Park

Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia, juntos en pista.

Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia, juntos en pista. / ALEJANDRO CERESUELA

Xavier Turu

Los pilotos de Moto GP vuelven a pista en el Balaton Park para otro emocionante fin de semana de motociclismo con el GP de Hungría

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas