En Directo
MOTO GP
Moto GP, en directo: La clasificación del GP de Hungría, en vivo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio en Balaton Park
Xavi Turu
Moto GP vuelve este fin de semana con el GP de Hungría en Balaton Park. Sigue en SPORT.es en directo la sesión de clasificación y la carrera al sprint de este sábado.
Marc Márquez fue el más rápido en estos entrenamientos del sábado.
¡¡Acaba esta FP2!!
Finalizan estos entrenamientos con muchísima igualdad entre Marc Márquez, que fue primero, y Acosta, que fue segundo. Entre ellos, tan solo 8 milésimas de diferencia.
FP2
¡Marc Márquez se pone primero con un 1:37.355! Bagnaia, que no está teniendo sus mejores sensaciones, está a prácticamente un segundo.
FP2
¡Las KTM van con todo! Aparte de Acosta, que está sintiendo muy buenas sensaciones sobre su moto, Bastianini también goza de buen ritmo sobre este circuito. Acosta está segundo y su compañero de equipo, cuarto.
FP2
Acosta sigue en primera posición (1:37.780) y Marc Márquez ya le 'pisa la rueda' en la segunda posición. ¡Últimos diez minutos de esta FP2!
FP2
Marc Márquez se mete a boxes y habla con su equipo. El de Cervera buscará nuevas instrucciones y tal vez algún que otro cambio.
FP2
Restan solo 15 minutos para esta FP2 con un Pedro Acosta que sigue con un buen ritmo y con las ideas muy claras sobre su moto.
FP2
Aldeguer se ha puesto primero, seguido de Pedro Acosta y Álex Márquez.
FP2
Ducati manda al frente en estas primeras vueltas de esta FP2. Los tiempos marcados hasta el momento son muy orientativos, van a ir bajando de manera considerable.
FP2
Recordemos que Acosta fue el mejor durante el viernes en la Práctica. Veremos cómo queda la parta alta en esta jornada de sábado.
