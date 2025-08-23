Suscripción

sport

Directos

En Directo

MOTO GP

Moto GP, en directo: La clasificación del GP de Hungría, en vivo

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio en Balaton Park

Marc Márquez, en busca de su séptimo doblete consecutivo en Hungría

Marc Márquez, en busca de su séptimo doblete consecutivo en Hungría / Javier Cebollada

Xavi Turu

Moto GP vuelve este fin de semana con el GP de Hungría en Balaton Park. Sigue en SPORT.es en directo la sesión de clasificación y la carrera al sprint de este sábado.

Actualizar
Ver más