Los Mossos despliegan 500 efectivos en la MotoGP de Montmeló, que prevé 85.000 asistentes

Unos 500 efectivos de los Mossos d'Esquadra participarán en el dispositivo especial de tráfico para el Gran Premio de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya que se celebra desde mañana viernes y hasta el domingo y en el que se prevé una asistencia de 85.000 espectadores.

La movilidad derivada de este evento deportivo coincide además con la habitual de los fines de semana y, para este, se prevé que salgan 460.000 vehículos del área metropolitana de Barcelona entre mañana tarde y el sábado por la mañana, y una previsión de regreso el domingo de entorno a los 260.000 vehículos, con lo que el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) contempla que pueda haber congestión en las carreteras.

En este sentido, se espera que las vías más complicadas a nivel de movilidad sean la AP-7, la C-33 y la C-17, sobre todo el sábado por la mañana y durante la tarde del domingo.

Según informa este jueves el SCT, unos 500 agentes de los Mossos d'Esquadra de diferentes áreas y unidades participarán en este dispositivo especial para garantizar la movilidad y la seguridad durante el desarrollo de este evento deportivo.

Aumento de la capacidad viaria y rutas alternativas

Para garantizar la movilidad del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, se aumentará la capacidad viaria en las carreteras del entorno y en los accesos al circuito, y Tráfico pide a los conductores máxima prudencia y programar los desplazamientos con antelación.

De esta manera, se recomienda la autopista C-32 norte como alternativa a los posibles atascos que puedan producirse en la AP-7. Como medidas especiales, se habilitarán viernes, sábado y domingo tramos adicionales de carreteras principales y secundarias próximas a Montmeló para facilitar tanto la entrada como la salida del circuito.

Las vías afectadas por estas medidas serán la AP-7 -salidas 13, 14 y 15-, la C-33 -salida 2-, la C-35, la C-17 la BP-5002 y BV-5003 -zona Montmeló-, C-1415c y C-352 -Ronda sur de Granollers-.

El operativo se gestionará desde el Centro de Coordinación (CECOR) situado en el circuito, y se hará también un seguimiento de la movilidad desde el Centro de Información Viaria de Cataluña (CIVICAT), que estará conectado con el Centro Satélite de Gestión del Tráfico y Coordinación Local para detectar cualquier incidencia viaria.