Moreira revive el legado de Senna con un casco especial para Brasil: "Para mí es un héroe"

Por primera vez en más de dos décadas, MotoGP aterriza en Brasil para disputar un Gran Premio. El mundial regresa al Autódromo Ayrton Senna (del que se despidió 37 años atrás) coincidiendo con el debut esta temporada del único piloto brasileño de la parrilla, Diogo Moreira, quien ha querido rendir homenaje a una de las mayores leyendas del deporte del país; el mismo que da nombre al trazado. Y lo ha hecho a través del diseño de su casco.

El piloto del Pro Honda LCR vuelve a casa y no puede estar más feliz por ello. Además, juega con una clara ventaja en comparación al resto de pilotos, puesto que él sí ha rodado en el trazado previamente. "Es un sueño para mí disputar una carrera de MotoGP aquí. El circuito es maravilloso. Está un poco sucio ahora, pero van a continuar limpiando hasta mañana. Estuve aquí hace unos años, disputando una carrera. Conozco bien la pista, ya veremos cómo se nos da este fin de semana", comenzó diciendo en la rueda de prensa.

Durante el fin de semana rendirá homenaje a Ayrton Senna, tres veces campeón de Fórmula 1 (1988, 1990 y 1991) y una asboluta leyenda dentro y fuera de Brasil. Lo hará luciendo una réplica del emblemático casco que lucía el piloto de Fórmula 1, con la bandera de Brasil y con el rostro del piloto grabado en la parte superior del casco. "Para mí, Senna es un héroe. Y le he dedicado este casco para mi gran premio de casa. Es un casco clásico, en la parte superior tiene la cara de Senna", comenzaba diciendo. "Es una dedicatoria, y es un honor para mí usarlo. Ayrton Senna, para mí y para Brasil, es un héroe", se sinceraba.

El joven piloto, de 21 años, tuvo que dejar atrás su vida en Brasil para perseguir el sueño de ser piloto de MotoGP. Su familia lo sacrificó todo y se mudó a España para poder impulsar su carrera. "Él es quien abrió camino, fue a Europa, como yo también me he abierto mi camino. Y quiero seguir su estela, esa forma de hacer las cosas. Él ganó campeonatos en F1, yo estoy en MotoGP. Tenemos que ver si somos capaces de lograrlo", expresó Moreira.

Diogo compite con una presión extra este fin de semana, puesto que es el piloto de casa en el primer GP que se celebra en el país en hace más de dos décadas. El último fue en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá en 2004. "Al final, ver mi cara en los aeropuertos, en carteles, no es como tal presión, es maravilloso tener esta acogida en Brasil. Trataré de mantener muchísimo la calma. Para mí, esto no supone presión. Debemos concentrarnos en el fin de semana y olvidar el resto de factores", apuntaba, reconociendo que, a pesar de que le encantaría ganar en casa, su objetivo es "disfrutar" y seguir entendiendo la moto.