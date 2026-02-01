Moreira enseña el camino de la ilusión de LCR Honda para 2026

El nuevo proyecto de LCR Honda para 2026 ya es una realidad. Si este sábado era el turno para Gresini de presentar su livery, este domingo era el turno de la marca con base en Mónaco de darse a conocer al mundo con la introducción de sus dos nuevos pilotos y los colores que lucirán la próxima temporada.

Siguiendo con la línea de estos últimos años de dividir ambas partes del box tanto en patrocinadores como en colores, LCR lanzó las dos partes del proyecto de manera consecutiva. Primero fue el turno para Johann Zarco, que correrá bajo el patrocinio de la petrolera Castrol. A nivel de livery, la moto del francés mantiene la línea del año pasado; destacan el blanco y el rojo identificados con el verde de Castrol, una línea clara que definirá el año del veterano corredor en 2026.

El francés, de 35 años, disputará la decimoctava temporada de su carrera en el Mundial y la tercera en LCR Honda. Con la experiencia de casi toda una vida, Johann encontró su gran momento de felicidad en su equipo la temporada pasada en el GP de Francia, donde consiguió una victoria inesperada con LCR que redondeó con su podio en Silverstone.

Y de un veterano a un rookie, el más prometedor de todos tras ganar Moto2 en 2025. La categoría reina espera a Diogo Moreira, que llega con una mochila llena de sueños y la esperanza de poder cumplir con las expectativas puestas en él. Han sido años de mucho trabajo hasta llegar a MotoGP y el paulista no está dispuesto a desaprovecharlo. Su máquina, patrocinada por Pro Honda, combina el rojo y el blanco con el amarillo, su color. Pilotará una RC213V totalmente renovada e ilusionante, especialmente por tener al brasileño al manillar.

Lucio Cecchinello, Team Principal de LCR Honda, también tuvo su momento de expresarse durante la presentación: "De cara a 2026, me siento increíblemente orgulloso de contar con el piloto brasileño Diogo Moreira, que competirá con el equipo Pro Honda LCR. Ha demostrado constantemente una capacidad excepcional para adaptarse a cualquier moto, y su dedicación, ética de trabajo y personalidad encajan a la perfección con los valores que defendemos en LCR", explicó.

Noticias relacionadas

"También estoy muy orgulloso de tener a Johann Zarco en el equipo, luchando y defendiendo los colores de Castrol Honda LCR. La experiencia que Johann ha acumulado a lo largo de los años es una gran aportación a nuestros resultados, y durante este tiempo juntos hemos construido un vínculo sólido, con un objetivo común y una sintonía total", avanzó. "2026 marca el 30º aniversario de LCR. Desde 1996 hemos conseguido 133 podios, 41 victorias y 36 poles. Como Team Principal, no puedo esperar a ver cómo esas cifras siguen creciendo. Estamos totalmente comprometidos y motivados para luchar por ello".