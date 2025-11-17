Moreira, otro campeón mundial con sello Márquez

El deporte tiene estas cosas. Deja momentos para el recuerdo. Y el mundial de Diogo Moreira pasará a la historia. El dorsal '10' se ha convertido en el primer brasileño en lograr un título en el Mundial de Motociclismo. Puro talento y un impecable final de temporada lo han llevado hasta este preciso momento, en el que compartirá foto de campeones junto a Marc Márquez y José Antonio Rueda. Caprichoso el destino, ha reunido a dos grandes amigos que celebrarán sus campeonatos juntos.

"Me vine muy joven a España, con 12 años, yo y mi padre, hemos dejado todo atrás. Solo tengo que agradecer a todo el que ha estado conmigo, sobre todo a mi familia, que ha dedicado su vida para mi", decía el piloto brasileño ante la prensa presente en el Ricardo Tormo, entre la que se encontraba SPORT.

Lo cierto es que el talento de Moreira siempre ha sido algo de lo que los pilotos y analistas experimentados han defendido. También muchos han resaltado su estilo camaleónico, adaptándose a todo tipo de disciplinas, especialmente a las off road, donde ha ganado carreras en supermotard. A destacar también su victoria en los 100km dei campioni, en Tavullia, donde batió al mismo Valentino Rossi en su propio rancho.

Nacido en Sao Paulo el 23 de abril de 2004, comenzó a competir en Superbike Brasil, uno de los campeonatos en los que se desarrolla el talento latinoamericano. Su mentor, como no podía ser de otra forma, ha sido Alex Barros, ganador de siete Grandes Premios en la ya extinta 500 cc, rebautizada en 2002 como MotoGP.

Su relación con los Márquez

A una temprana edad comenzó a recibir el apoyo de patrocinadores como Estrella Galicia y Honda, y aterrizó en Monlau, con quien comenzó a disputar el Campeonato de España. Puso en él el ojo Emilio Alzamora, entonces director técnico de Monlau Repsol Technical School y mánager de Marc y Àlex Márquez.

Esto terminó por cruzar inevitablemente sus caminos con los dos pilotos de MotoGP. El brasileño ha compartido muchos momentos con los hermanos Márquez tras su llegada a España. Afincado en Alcarràs (Lleida), ha compartido muchas jornadas de entrenos junto a los hermanos de Cervera.

Coincide este año su campeonato mundial con el de José Antonio Rueda en Moto3, un gran amigo. Y como no, también con uno de sus grandes referentes, Marc Márquez, con quien ha compartido muchos entrenos en motocross, flat track o dirt track. "Muy contento, Rueda y Marc hicieron un año muy bueno y me alegro mucho por ellos. Son dos personas con las que entreno y hablo mucho. Vi a Marc y me emocioné. Rueda, he hablado con él, y estoy muy contento por ellos", decía Diogo.

El nueve veces campeón ha sido uno de los grandes consejeros para Moreira a lo largo de su carrera. Y fue uno de los primeros en acercarse al parque cerrado para felicitarle por su campeonato. "Ha sido difícil estar juntos este año, porque no estamos mucho en casa. Pero Marc siempre me da consejos, y estoy muy agradecido por ello", aseguraba el '10'.

"Uno de los nombres del futuro"

La gran temporada del campeón mereció una opinión de Àlex Márquez, subcampeón de MotoGP, quien conoce bien al joven talento. Él también formó parte de la estructura Monlau durante mucho tiempo. "Vino a Alcarrás a vivir desde que era muy pequeñito, apareció por ahí un brasileño que iba muy rápido en motocross", recordaba Àlex Márquez ante la prensa.

Diogo Moreira junto a Àlex y Marc Márquez / Instagram

Hasta este momento, han sido muchos momentos de sacrificios, algo que Márquez también reconoce. "Sobre todo cómo lo veías, con su padre par arriba y abajo, dejando su país y su familia para seguir su sueño... ahora verlo conseguirlo, la verdad es que me ha emocionado mucho", decía el '73'. "Estoy muy feliz tanto por él como por su familia", se sinceraba.

El menor de los Márquez considera que acostumbrarse a la categoría va a ser lo más duro para Moreira, pero cree que "va a ser uno de los nombres de cara al futuro". Habrá que esperar a 2026 para ver de lo que es capaz el brasileño con la Honda. Por el momento, el invierno por delante para celebrar un campeonato.