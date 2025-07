Morbidelli se une a la lista de bajas en Brno

El descanso veraniego de Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) se alargará un poco más de lo previsto, ya que necesita más tiempo para recuperarse del accidente que sufrió en el Sprint de Sachsenring y que le causó una lesión en el hombro derecho. El italiano se perdió la carrera del domingo para descansar y reevaluar su estado antes del GP de la República Checa, pero finalmente el '21' tampoco correrá en Brno, según ha confirmado su equipo, VR46.

Quinto en la clasificación, Morbidelli no será reemplazado este fin de semana: "Tras dos días de revisiones médicas, sesiones de fisioterapia y descanso, decidimos junto con el equipo no disputar este GP en Brno. Siempre es difícil tomar decisiones así, pero después de una caída tan fuerte como la que sufrí en Sachsenring - y en este momento del campeonato, justo antes del parón veraniego - no tiene sentido correr riesgos, porque el dolor sigue siendo persistente", explica el propio Morbidelli en el comunicado oficial.

"Obviamente, no es un momento fácil, pero he recibido mucho apoyo de todo mi equipo, de la VR46 Riders Academy y de todos los fans que esperan verme totalmente recuperado. Este fin de semana estaré en Brno porque quiero seguir trabajando y el equipo me da la oportunidad de continuar en el circuito con todo el programa de fisioterapia, para volver en Austria lo más recuperado posible", añade el piloto italo-brasileño.

Morbidelli no es el único ausente en el GP de la República Checa, duodécima cita del calendario 2025, ya que Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) es baja por una fractura en el hombro sufrida en la Q2 de Alemania y será sustituído por Pol Espargaró. Ambos confían regresar a la acción en el Red Bull Ring en agosto.